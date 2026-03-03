Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã công bố danh sách 19 đề cử xuất sắc lọt vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025. Trong số các đề cử xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc, với những thành tích nổi bật trong sự nghiệp của mình khi lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Về phía văn nghệ sĩ có các ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Đức Phúc. Trong đó Phương Mỹ Chi là nghệ sĩ trẻ nhất, sinh năm 2003.

Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy và Đức Phúc có tên trong danh sách 19 đề cử Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025.



Năm 2025, Ban tổ chức nhận được 145 hồ sơ từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Về cơ cấu, có 108 nam, 37 nữ; 137 hồ sơ là người dân tộc Kinh, 8 hồ sơ là người dân tộc thiểu số. Trên cơ sở hồ sơ và kết quả thẩm định, thường trực Giải thưởng đã đề xuất danh sách 31 đề cử tiêu biểu thuộc 9 lĩnh vực để hội đồng xem xét, lựa chọn. Các đề cử được đánh giá theo tiêu chí: Hồ sơ hợp lệ; thành tích nổi bật trong năm 2025; các phần thưởng, hình thức tôn vinh đã đạt được; mức độ lan tỏa, truyền cảm hứng trong xã hội, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Sau quá trình làm việc trách nhiệm, khoa học, hội đồng đã bỏ phiếu, lựa chọn 19 đề cử tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến. Lễ Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến diễn ra trong tháng 3/2026, tại Hà Nội.

Ca sĩ Hòa Minzy.

Ca sĩ Hòa Minzy nằm trong số các gương thanh niên tiêu biểu được đề cử xét chọn Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025" với nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động nghệ thuật và hướng tới cộng đồng. Năm 2025, Hòa Minzy ra mắt MV “Bắc Bling”, MV “Nỗi đau giữa hoà bình” và gặt hái thành công rực rỡ.

Năm vừa qua, Hòa Minzy được nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2023 - 2025; Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh; nhận 7 giải thưởng tại Làn Sóng Xanh 2025... Cô cũng vinh dự được nhận Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2025; Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 của T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2025...

Ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Năm 2025 ghi dấu thành công vượt bậc của ca sĩ Đức Phúc. Đức Phúc giành quán quân Intervision 2025 tại Nga với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương", đạt 422 điểm, nhận giải 9 tỷ đồng. Đây là lần đầu Việt Nam tham dự sân chơi âm nhạc tầm cỡ này, chiến thắng khẳng định vị thế âm nhạc Việt trên trường quốc tế.

Còn với Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ là nghệ sĩ Gen Z duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong danh sách Tatler Most Influential 2025 gồm 700 gương mặt tạo ảnh hưởng châu Á. Năm 2025, Phương Mỹ Chi còn gây chú ý khi giành Quán quân chương trình "Em xinh say hi" mùa đầu tiên và vào Top 3 “Sing! Asia 2025”.

