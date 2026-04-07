Tùng Dương, Hòa Minzy và Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật 'Âm vang Tổ quốc'

Thứ ba, 22:15 07/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 28/04/2026.

Trong không khí cả nước tưng bừng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2026 - 2030; thiết thực hướng tới kỷ niệm: 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), 67 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2026); Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức Chương trình "Âm vang Tổ quốc", mở đầu cho chuỗi chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM" năm 2026.

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Netmedia phối hợp thực hiện. Chương trình diễn ra vào lúc 20h00, ngày 28/4/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với quy mô khoảng 40.000 khán giả và hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.

Chương trình gồm 2 phần: Phần I (90 phút), gồm 3 chương: "Trường ca trên Trống Đồng", "Âm vang lịch sử", "Khát vọng Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1; Phần II (60 phút): Dành riêng cho thế hệ trẻ. Kết thúc là màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô.

Một trong những điểm nhấn của chương trình "Âm vang Tổ quốc" là phương thức thể hiện mới, lấy hình tượng trống đồng làm hình ảnh xuyên suốt. Kết hợp biểu diễn thực cảnh với âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock cùng các thủ pháp sân khấu, trình chiếu hiện đại. Qua đó tái hiện lại truyền thống lịch sử cách mạng, vẻ đẹp văn hóa của dân tộc và tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lắng đọng. 

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.

Bên cạnh đó là nhiều nghệ sĩ gạo cội và dàn ca sỹ dàn nhạc thính phòng hàng đầu như: NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền… với phần hòa tấu của dàn nhạc Symphony, Thanh Âm Xanh Band, dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh. Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhiều phong cách biểu diễn và ngôn ngữ âm nhạc tạo nên sắc thái riêng cho chương trình: Hào hùng mà sâu lắng, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Với quy mô, ý tưởng dàn dựng và thông điệp chính luận xuyên suốt, "Âm vang Tổ quốc" hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa - nghệ thuật nổi bật trong năm 2026. Góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm chung tay xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời truyền đi thông điệp về một Việt Nam bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: "Sẽ có những bất ngờ cho khán giả như màn tham gia của đội kị binh - Cảnh sát cơ động, màn biểu diễn của lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng những chú chó nghiệp vụ (quân khuyển) nổi tiếng. Sau 90 phút lắng đọng và hào hùng cùng lịch sử trên sóng truyền hình trực tiếp, Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ thực sự "bùng nổ" với 60 phút dành riêng cho thế hệ trẻ, nối dài niềm tự hào, biến lòng yêu nước thành nguồn năng lượng tích cực, thôi thúc mỗi người trẻ dấn thân và cống hiến cho một Việt Nam thịnh vượng".


