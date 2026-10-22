Đức Phúc làm mới diện mạo ở tuổi 30, Hòa Minzy gửi lời nhắn gây chú ý

Ngày hội gia đình Đức Phúc lan tỏa yêu thương, 10 cơ hội IVF được trao cho gia đình hiếm muộn Ngày 17/10, Bệnh viện Đức Phúc đã cùng hàng trăm gia đình viết nên những khoảnh khắc thật đặc biệt trong Ngày hội gia đình với chủ đề "Mẹ gom giọt đắng - Đổi nắng cho con".

Mới đây, Đức Phúc đánh dấu tuổi 30 bằng việc đăng tải video hát ca khúc "Ánh nắng của anh", kèm thông báo quyết định thay đổi ngoại hình lần thứ hai sau 9 năm.

Trong video, nam ca sĩ xuất hiện với mái tóc nâu rẽ ngôi, gương mặt thon gọn và phong cách có phần khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Anh cho biết video được quay gần một tháng sau khi hoàn thành thay đổi diện mạo, đồng thời xem đây là cách tái hiện hình ảnh của chính mình cách đây 9 năm.

Giọng ca sinh năm 1996 cho biết lần chỉnh sửa này được thực hiện cách đây một tháng. Hiện tại, anh chưa tiết lộ chi tiết đã làm những phẫu thuật, thủ thuật nào nhưng cho biết đã hồi phục.

Với Đức Phúc, đây là một trong ba giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời, cùng với bước ngoặt trở thành quán quân Giọng hát Việt 2015 và lần chỉnh sửa diện mạo năm 2017.

Sau lần đại phẫu mới đây, Đức Phúc nói vui "trộm vía giọng hát vẫn y nguyên" - Video: FBNV

Bên dưới bài đăng của ca sĩ, nhiều khán giả gửi lời chúc tuổi mới cũng như lần "lột xác" mới này của anh. "Giao diện vừa Đức Phúc lại vừa Erik"; "Trộm vía ngoại hình thay đổi nhưng giọng hát vẫn trộm vía y nguyên và phát triển hơn"; "Đức Phúc ngoại hình dù ở phiên bản nào thì tâm hồn và giọng hát vẫn là phiên bản đặc biệt nhất. Mọi người yêu phiên bản đặc biệt này. Mong rằng Đức Phúc sẽ hài lòng với ngoại hình hiện tại. Không phải chịu đau đớn để thay đổi ngoại hình nữa"... một số ý kiến khán giả.

Đáng chú ý, trước sự thay đổi của đàn em, Hòa Minzy vừa vui mừng khi Đức Phúc tự tin hơn, vừa không khỏi xót xa vì những đau đớn, vất vả có thể phải trải qua. Nữ ca sĩ kể Đức Phúc vừa nói đùa vừa nói thật về việc thay đổi ngoại hình khiến cô chưa tin ngay. Chỉ đến khi nhận được cuộc gọi video và tận mắt nhìn thấy diện mạo mới của nam ca sĩ, cô mới biết quyết định này là thật. "Chị cười để em thoải mái, chứ thật tâm là chị xót lắm" , Hòa Minzy chia sẻ.

Hòa Minzy: 'Đẹp rồi, hãy sống thật vui và thành công hơn'.

Nữ ca sĩ cho biết, cô từng nghe Đức Phúc kể về những vất vả, đau đớn khi phẫu thuật thẩm mỹ nên nhiều lần khuyên đàn em không cần tiếp tục thay đổi ngoại hình. Theo Hòa Minzy, tình cảm khán giả dành cho Đức Phúc không chỉ đến từ vẻ ngoài mà còn nằm ở giọng hát và sự chân thành của nam ca sĩ.

"Nhưng dù sao việc em của chị cảm thấy tự tin hơn với diện mạo này cũng khiến chị vui theo. Ngày nào em cũng xem fancam của khán giả quay, để nhìn bên ngoài lên hình sẽ thế nào. Đẹp rồi, hãy sống thật vui và thành công hơn nữa nhé" , Hoà Minzy nói thêm.

Trước đó, năm 2015, Đức Phúc đăng quang Giọng hát Việt dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mỹ Tâm. Tuy nhiên, ngoại hình từng khiến nam ca sĩ thiếu tự tin khi xuất hiện trước công chúng. Anh nỗ lực giảm 11kg trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2017.

Đức Phúc xuất hiện với gương mặt thanh thoát hơn, sau đó từng bước xây dựng hình ảnh chỉn chu và phát triển sự nghiệp âm nhạc với nhiều ca khúc được khán giả đón nhận như Ánh nắng của anh , Hơn cả yêu và Hết thương cạn nhớ .

Năm 2024, nam ca sĩ tham gia chương trình Anh trai "Say Hi". Năm 2025, anh giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision tổ chức ở Nga.