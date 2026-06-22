Được dự đoán hao tài trong tháng 5 Âm lịch: 2 con giáp nên 'án binh bất động'
GĐXH - Tháng 5 Âm lịch được xem là giai đoạn Hỏa khí vượng mạnh, kéo theo nhiều biến động về tài chính đối với một số con giáp.
Trong thời điểm này, có 2 con giáp được dự báo dễ gặp rủi ro về tiền bạc, công việc phát sinh trở ngại và cần đặc biệt cẩn trọng trong các quyết định liên quan đến đầu tư, kinh doanh.
Con giáp Tý: Đề phòng thất thoát tài chính và những chiêu trò từ tiểu nhân
Theo tử vi, Tý là một trong những con giáp chịu ảnh hưởng khá mạnh trong tháng 5 Âm lịch khi xuất hiện cục diện Tương Xung giữa Tý và Ngọ. Đây là nguyên nhân khiến vận trình tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút đáng kể.
Nguồn thu nhập trong tháng không có nhiều khởi sắc, trong khi các khoản chi bất ngờ lại liên tiếp xuất hiện khiến việc cân đối tài chính trở nên khó khăn hơn. Những kế hoạch tưởng như đang tiến triển thuận lợi cũng có thể phát sinh trở ngại vào phút cuối.
Bên cạnh đó, con giáp Tý còn cần đề phòng những người có ý đồ không tốt trong môi trường làm việc hoặc kinh doanh.
Các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác có nguy cơ bị thay đổi hoặc hủy bỏ bất ngờ, gây ảnh hưởng đến nguồn thu nhập dự kiến.
Trong tháng này, con giáp Tý không nên tham gia các hoạt động đầu tư mang tính rủi ro cao hoặc góp vốn theo cảm hứng. Việc kiểm tra kỹ giấy tờ pháp lý, rà soát điều khoản hợp đồng trước khi ký kết là điều đặc biệt quan trọng.
Ngoài ra, con giáp Tý cũng nên quản lý chi tiêu chặt chẽ, hạn chế mua sắm không cần thiết và chú ý bảo vệ tài sản cá nhân để tránh những tổn thất ngoài ý muốn.
Giữ sự tỉnh táo và thận trọng sẽ giúp bản mệnh giảm thiểu đáng kể các rủi ro trong giai đoạn này.
Con giáp Ngọ: Tài chính biến động, tránh quyết định nóng vội
Ngọ cũng nằm trong nhóm con giáp cần lưu tâm trong tháng 5 Âm lịch do chịu tác động của cục diện Tự Hình. Khi bước vào chính tháng tuổi của mình, bản mệnh có thể đối mặt với nhiều áp lực về tài chính cũng như công việc.
Hỏa khí quá mạnh dễ khiến người tuổi Ngọ trở nên nóng nảy, thiếu kiên nhẫn hoặc đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc nhất thời. Đây là yếu tố có thể dẫn đến những lựa chọn đầu tư thiếu sáng suốt, gây thất thoát tiền bạc.
Tài lộc của con giáp Ngọ trong giai đoạn này có xu hướng lên xuống thất thường. Dù kiếm được tiền nhưng cũng dễ phát sinh những khoản chi ngoài dự tính hoặc phải bỏ tiền khắc phục các sự cố không mong muốn.
Công việc cũng có thể gặp nhiều trở ngại do bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, cấp trên hoặc đối tác. Nếu không kiểm soát tốt cảm xúc, các mâu thuẫn nhỏ rất dễ bị đẩy lên thành vấn đề lớn.
Lời khuyên dành cho con giáp Ngọ là tránh xa các hình thức đầu tư thiếu minh bạch, những lời mời gọi làm giàu nhanh hoặc các trò chơi mang tính may rủi.
Thay vì hành động vội vàng, bản mệnh nên dành thời gian phân tích kỹ lưỡng mọi vấn đề trước khi đưa ra quyết định.
Đồng thời, tuổi Ngọ cũng cần học cách lắng nghe ý kiến từ những người có kinh nghiệm, tiết chế cái tôi cá nhân và chú ý chăm sóc sức khỏe trong thời tiết nắng nóng.
Sự bình tĩnh và cẩn trọng sẽ là yếu tố giúp con giáp này bảo toàn tài sản và hạn chế tối đa những tổn thất không đáng có trong tháng 5 Âm lịch.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
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