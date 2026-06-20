5 nơi người cao tuổi nên tránh lui tới: Càng đi nhiều càng dễ gặp rắc rối, ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần
GĐXH - Khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, con người có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà sức khỏe thể chất và tinh thần bắt đầu có nhiều thay đổi, đòi hỏi sự lựa chọn môi trường sống và sinh hoạt phù hợp hơn. Theo các chuyên gia, việc thường xuyên lui tới một số địa điểm không phù hợp có thể khiến người cao tuổi đối mặt với rủi ro về sức khỏe, tài chính và tâm lý. Dưới đây là 5 nơi người cao tuổi nên hạn chế đến để giữ cuộc sống an yên và ổn định hơn.
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