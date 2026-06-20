5 nơi người cao tuổi nên tránh lui tới: Càng đi nhiều càng dễ gặp rắc rối, ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần

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GĐXH - Trong nhiều cuộc trò chuyện, ai cũng có câu chuyện của riêng mình, ai cũng muốn được chia sẻ và công nhận. Nhưng khi cái tôi ngày càng lớn, việc thấu hiểu người khác lại trở nên khó khăn hơn. Đây có thể là một trong những lý do khiến nhiều mối quan hệ dần xuất hiện khoảng cách.