Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có nhiều phước lành: Càng lớn tuổi phúc càng lớn
GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang theo nguồn năng lượng tích cực, giúp chủ nhân có cuộc sống thuận lợi hơn khi bước vào hậu vận.
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1: Hậu vận vững vàng, an yên
Những người sinh vào các ngày 1, 11 hoặc 21 Âm lịch thường được xem là đại diện cho tinh thần tiên phong và bản lĩnh mạnh mẽ.
Trong quan niệm dân gian, số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu, ý chí độc lập và khả năng tự tạo dựng cuộc sống bằng chính năng lực của mình.
Khi còn trẻ, họ có thể gặp không ít thử thách bởi tính cách thẳng thắn, quyết đoán và đôi khi khá cứng rắn. Tuy nhiên, chính những va vấp ấy lại giúp họ tích lũy kinh nghiệm và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.
Bước vào tuổi trung niên và hậu vận, những thành quả từ quá trình nỗ lực lâu dài bắt đầu xuất hiện rõ nét.
Các mối quan hệ xã hội được duy trì tốt, con cháu trưởng thành và biết quan tâm đến gia đình. Tài chính tuy không đến một cách đột biến nhưng ổn định, đủ để họ tận hưởng cuộc sống an nhàn.
Điều đáng quý nhất ở những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 1 chính là sự thanh thản trong tâm trí. Họ ít phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền và có thể tận hưởng những năm tháng tuổi già trong trạng thái nhẹ nhàng, thư thái.
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 3: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc lành
Theo quan niệm tử vi, số 3 tượng trưng cho sự phát triển, sinh sôi và sức sống bền bỉ. Những người sinh vào ngày 3, 13 hoặc 23 Âm lịch thường sở hữu tính cách hiền hòa, chân thành và dễ tạo thiện cảm với người xung quanh.
Họ không nhất thiết phải là người nổi bật nhất trong tập thể nhưng luôn được đánh giá cao nhờ sự tử tế và khả năng thấu hiểu cảm xúc của người khác. Chính điều này giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.
Khi tuổi tác tăng lên, những thiện duyên tích lũy qua nhiều năm trở thành tài sản vô giá. Họ hiếm khi phải đối mặt với cảm giác cô đơn vì luôn có người thân, bạn bè và những người quý mến bên cạnh.
Trong những dịp đặc biệt hay khi gặp khó khăn về sức khỏe, họ thường nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ những người xung quanh. Đây được xem là phần thưởng cho lối sống chân thành và biết nghĩ cho người khác.
Dù mức độ giàu có có thể không quá nổi bật, người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 thường sở hữu cuộc sống ấm áp, gia đình hạnh phúc và tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan.
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 6: Cuộc đời nhiều may mắn, tuổi già thảnh thơi
Nhắc đến những con số mang ý nghĩa cát tường trong văn hóa phương Đông, số 6 luôn nằm trong nhóm được đánh giá cao. Những người sinh vào ngày 6, 16 hoặc 26 Âm lịch thường được cho là có khả năng vượt qua nghịch cảnh một cách nhẹ nhàng hơn người khác.
Điểm nổi bật của họ là tính cách điềm tĩnh, ít bị cuốn vào những tranh chấp hay phiền muộn không cần thiết. Thay vì than phiền trước khó khăn, họ thường tìm cách thích nghi và giải quyết vấn đề một cách thực tế.
Tuổi trẻ của họ cũng có thể trải qua những giai đoạn thăng trầm, nhưng mỗi lần vấp ngã lại giúp họ trưởng thành hơn. Nhờ đó, họ dần tích lũy được sự khôn ngoan và khả năng nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực.
Khi bước sang giai đoạn hậu vận, phần lớn những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 6 đều xây dựng được nền tảng tài chính tương đối ổn định. Họ không quá áp lực về vật chất và có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân cũng như gia đình.
Những niềm vui giản dị như tập thể dục buổi sáng, chăm sóc cây cảnh, uống trà hay quây quần bên con cháu đều mang lại cho họ cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Chính sự bình dị ấy lại là biểu hiện rõ nhất của một cuộc sống viên mãn và nhiều phúc khí.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Công an Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần liên hệ làm việc ngayĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày từ 27/5-10/6/2026.
4 con giáp đeo vàng là 'trúng vía': Tài lộc tăng vọt, vận may bủa vâyĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Một số con giáp được cho là đặc biệt phù hợp với kim khí này, giúp gia tăng năng lượng tích cực, hỗ trợ công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.
Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 trường hợp bị "phạt nguội" do vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dânĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 8-14/6/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.
Thay đổi chế độ tiền thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” từ ngày 1/7/2026?Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng chế độ tiền thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có thay đổi? Dưới đây là thông tin cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể tham khảo.
Tin sáng 19/6: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng; Hà Nội và TP.HCM hôm nay công bố điểm thi vào lớp 10Đời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Hôm nay (19/6), Hà Nội và TP.HCM chính thức thông báo điểm thi kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
Hai người tử vong trong vụ cháy nổ lớn ở Đồng NaiĐời sống - 20 giờ trước
Vụ cháy nổ lớn xảy ra tại vựa ve chai trên Quốc lộ 51, phường Tam Phước, TP Đồng Nai khiến 2 người tử vong.
Công an Bắc Ninh công bố hàng loạt xe ô tô biển Hà Nội bị phạt nguội từ ngày 8-14/6/2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 684 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 8-14/6/2026.
Tháng sinh Âm lịch của người nhanh nhạy, giỏi nắm bắt cơ hội, dễ tạo dựng cuộc sống sung túcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có những người sinh vào một số tháng Âm lịch thường sở hữu đầu óc linh hoạt, khả năng thích nghi tốt và rất nhạy bén trước những cơ hội trong cuộc sống.
5 con giáp vượng khí nhất 7 ngày tới: Vận đỏ như son, may mắn bủa vây mọi mặtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - 7 ngày tới, một số con giáp sẽ được vận may ghé thăm, giúp cuộc sống trở nên thuận lợi, vui vẻ và nhiều niềm vui hơn thường lệ.
Chế độ tiền thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" có sự thay đổi từ ngày 1/7?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tiền thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" theo lương cơ sở mới từ 1/7 hơn 11 triệu đồng.
5 con giáp vượng khí nhất 7 ngày tới: Vận đỏ như son, may mắn bủa vây mọi mặtĐời sống
GĐXH - 7 ngày tới, một số con giáp sẽ được vận may ghé thăm, giúp cuộc sống trở nên thuận lợi, vui vẻ và nhiều niềm vui hơn thường lệ.