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4 con giáp đeo vàng là 'trúng vía': Tài lộc tăng vọt, vận may bủa vây

Thứ sáu, 10:22 19/06/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Một số con giáp được cho là đặc biệt phù hợp với kim khí này, giúp gia tăng năng lượng tích cực, hỗ trợ công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.

Con giáp Tý: Đeo vàng giúp tăng sức hút và cơ hội thành công

4 con giáp đeo vàng là 'trúng vía': Tài lộc tăng vọt, vận may bủa vây - Ảnh 1.

Việc sử dụng trang sức vàng được cho là có thể giúp con giáp Tý tăng thêm vận khí, nâng cao sự tự tin và thu hút những cơ hội tốt Ảnh minh họa

Con giáp Tý vốn nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy và có khả năng thích nghi tốt. Họ thường biết cách nắm bắt cơ hội, xây dựng các mối quan hệ xã hội và tạo dựng vị thế cho riêng mình.

Theo quan niệm phong thủy, màu vàng và màu trắng là những gam màu khá phù hợp với con giáp Tý. 

Việc sử dụng trang sức vàng được cho là có thể giúp người tuổi này tăng thêm vận khí, nâng cao sự tự tin và thu hút những cơ hội tốt trong công việc cũng như chuyện tình cảm.

Các thiết kế đơn giản như dây chuyền, vòng tay hoặc nhẫn vàng thường được xem là lựa chọn phù hợp, vừa sang trọng vừa dễ sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Con giáp Thìn: Vàng giúp củng cố vận quý nhân

4 con giáp đeo vàng là 'trúng vía': Tài lộc tăng vọt, vận may bủa vây - Ảnh 2.

Trong phong thủy, sắc vàng được cho là mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người tuổi Thìn, giúp gia tăng vận may và thu hút sự hỗ trợ từ quý nhân. Ảnh minh họa

Con giáp Thìn thường sở hữu cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách. 

Đây cũng là nhóm người có tham vọng lớn, dễ đạt được thành tựu nổi bật nếu biết phát huy năng lực bản thân.

Trong phong thủy, sắc vàng được cho là mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người tuổi Thìn, giúp gia tăng vận may và thu hút sự hỗ trợ từ quý nhân. 

Bên cạnh đó, màu xanh lam cũng được xem là màu sắc đem lại nhiều thuận lợi cho con giáp này.

Những món trang sức có họa tiết rồng hoặc thiết kế mang dấu ấn cá nhân được đánh giá là khá phù hợp với tuổi Thìn, vừa tạo điểm nhấn phong cách vừa mang ý nghĩa may mắn.

Con giáp Thân: Càng đeo vàng càng dễ hút tài lộc

4 con giáp đeo vàng là 'trúng vía': Tài lộc tăng vọt, vận may bủa vây - Ảnh 3.

Theo phong thủy, ánh kim của vàng có thể cộng hưởng với nguồn năng lượng vốn có của người tuổi Thân, từ đó hỗ trợ con đường tài vận thêm hanh thông. Ảnh minh họa

Thân là con giáp nổi tiếng với sự lanh lợi, linh hoạt và khả năng nhìn thấy cơ hội kiếm tiền mà người khác dễ bỏ lỡ. Họ thường có tư duy nhạy bén trong kinh doanh và quản lý tài chính.

Theo phong thủy, ánh kim của vàng có thể cộng hưởng với nguồn năng lượng vốn có của người tuổi Thân, từ đó hỗ trợ con đường tài vận thêm hanh thông. 

Vàng cũng được xem là biểu tượng của sự ổn định và thịnh vượng đối với con giáp này.

Những mẫu trang sức thanh mảnh, tinh tế thường được đánh giá là phù hợp với khí chất thông minh, hiện đại của người tuổi Thân, đồng thời góp phần thu hút vận may về tiền bạc.

Con giáp Hợi: Vàng mang đến may mắn và bình an

4 con giáp đeo vàng là 'trúng vía': Tài lộc tăng vọt, vận may bủa vây - Ảnh 4.

Trang sức vàng không chỉ giúp con giáp Hợi tăng vẻ sang trọng mà còn được tin rằng có thể hỗ trợ thu hút quý nhân, cải thiện các mối quan hệ. Ảnh minh họa

Con giáp Hợi thường có tính cách cởi mở, chân thành và sống tích cực. Dù gặp khó khăn, họ vẫn giữ được sự lạc quan và tinh thần hướng về phía trước.

Theo phong thủy, màu vàng và màu đen là hai gam màu được cho là tương đối phù hợp với con giáp Hợi. 

Trang sức vàng không chỉ giúp tăng vẻ sang trọng mà còn được tin rằng có thể hỗ trợ thu hút quý nhân, cải thiện các mối quan hệ và mang đến nhiều cơ hội thuận lợi trong cuộc sống.

Các thiết kế tinh xảo như mặt dây chuyền, khuyên tai hoặc nhẫn vàng được xem là lựa chọn phù hợp, giúp người tuổi Hợi vừa làm đẹp vừa gửi gắm mong muốn về tài lộc và hạnh phúc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 con giáp đeo vàng là 'trúng vía': Tài lộc tăng vọt, vận may bủa vây - Ảnh 5.Những con giáp nữ có số làm dâu quý, được mẹ chồng cưng chiều

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ không chỉ khéo léo trong cách ứng xử mà còn giỏi vun vén, giúp gia đình êm ấm và ngày càng phát triển.

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