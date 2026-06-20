Người khôn ngoan trước tuổi nghỉ hưu đều giữ lại 2 'lá chắn': Càng về già càng an nhàn

Không ít bậc cha mẹ từng dành toàn bộ tài sản tích lũy cả đời để hỗ trợ con cái mua nhà, lập nghiệp hoặc xây dựng cuộc sống riêng. Họ tin rằng sự hy sinh ấy sẽ được đền đáp bằng sự chăm sóc khi về già.

Thế nhưng khi bước vào những năm tháng cuối đời, nhiều người mới nhận ra rằng việc không để lại cho mình một khoản dự phòng có thể khiến cuộc sống trở nên bị động và phụ thuộc.

Ngày nay, nhiều gia đình đã có cách nhìn thực tế hơn. Bên cạnh việc đầu tư cho tương lai của con, họ vẫn chủ động giữ lại những nguồn lực cần thiết để tự chăm lo cho bản thân khi về già.

Theo nhiều chuyên gia, muốn sống an nhàn ở tuổi xế chiều, mỗi người cần tích lũy được hai "lá chắn" quan trọng nhất.

Bên cạnh sức khỏe, tiền tiết kiệm là "khoản vốn" thứ hai không thể thiếu nếu muốn có cuộc sống ổn định khi về già. Ảnh minh họa

1. Sức khỏe tốt: Tài sản quý giá nhất khi về già

Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, phần lớn con cái cũng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Đây đáng lẽ là giai đoạn mỗi người được tận hưởng thành quả sau nhiều năm lao động vất vả.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch tận hưởng cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với một cơ thể khỏe mạnh.

Theo quy luật tự nhiên, tuổi tác càng cao thì các chức năng của cơ thể càng suy giảm. Hệ miễn dịch yếu đi, xương khớp bắt đầu lão hóa, trí nhớ và khả năng phục hồi cũng không còn như thời trẻ.

Không ít người sở hữu khối tài sản đáng kể nhưng lại phải dành phần lớn thời gian cho việc khám chữa bệnh. Những chuyến du lịch, sở thích cá nhân hay dự định nghỉ ngơi đều bị hạn chế bởi sức khỏe không cho phép.

Chính vì vậy, sức khỏe luôn được xem là nền tảng quan trọng nhất của một tuổi già hạnh phúc. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần cũng tích cực hơn, khả năng tự chăm sóc bản thân tốt hơn và con cái cũng giảm bớt nỗi lo thường trực.

Tác giả nổi tiếng Gary Keller từng chia sẻ một quan điểm đáng suy ngẫm: "Nếu không chăm sóc cơ thể mình, bạn sẽ sống ở đâu?". Câu nói này nhắc nhở rằng việc đánh đổi sức khỏe để theo đuổi công việc hay tiền bạc trong thời gian dài có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt về sau.

Vì thế, bên cạnh công việc và các mục tiêu tài chính, mỗi người cần dành thời gian cho việc tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý, duy trì chế độ ăn uống khoa học và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đây chính là khoản đầu tư sinh lời bền vững nhất cho tương lai.

2. Tiền tiết kiệm: Chủ động và bình yên hơn khi về già

Bên cạnh sức khỏe, tiền tiết kiệm là "khoản vốn" thứ hai không thể thiếu nếu muốn có cuộc sống ổn định khi về già.

Dù tiền bạc không phải yếu tố quyết định mọi hạnh phúc, nhưng nó lại mang đến sự chủ động và cảm giác an tâm trong cuộc sống. Đặc biệt khi bước sang tuổi 50, 60 hoặc lớn hơn, nguồn thu nhập thường giảm dần trong khi các khoản chi cho sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe lại có xu hướng tăng lên.

Nhiều người vẫn giữ quan niệm "nuôi con để nhờ cậy tuổi già". Tuy nhiên, thực tế cho thấy con cái cũng phải đối mặt với nhiều áp lực riêng như công việc, chi phí sinh hoạt, nuôi dạy con cái và các trách nhiệm gia đình khác. Vì vậy, việc phụ thuộc hoàn toàn vào con cái có thể tạo thêm gánh nặng cho cả hai thế hệ.

Một khoản tiền tiết kiệm đủ lớn sẽ giúp người cao tuổi chủ động hơn trong các quyết định của mình, từ chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt hằng ngày đến những nhu cầu cá nhân khác. Quan trọng hơn, sự độc lập về tài chính còn giúp duy trì lòng tự trọng và chất lượng cuộc sống khi tuổi tác ngày càng cao.

Để làm được điều đó, mỗi người cần xây dựng kế hoạch tài chính từ sớm. Khi còn khả năng lao động, hãy hình thành thói quen tiết kiệm, chuẩn bị quỹ dự phòng và tính toán cho giai đoạn nghỉ hưu. Sự chuẩn bị càng sớm sẽ càng giúp tuổi già trở nên nhẹ nhàng và ít áp lực hơn.

Tuổi già an nhàn bắt đầu từ sự chuẩn bị hôm nay

Cuộc sống về già có hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào những lựa chọn được thực hiện từ khi còn trẻ. Sức khỏe tốt giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống, còn tiền tiết kiệm mang lại sự chủ động và an tâm.

Giữ được hai "khoản vốn" quan trọng này không chỉ giúp bản thân có một tuổi già an nhàn mà còn giảm bớt gánh nặng cho con cái. Đó cũng là món quà ý nghĩa nhất mà mỗi người có thể dành cho chính mình và gia đình trong chặng đường cuối của cuộc đời.