Được Phan Đình Tùng trả cát-sê bằng kim cương, NSND Tự Long nói gì?

Thứ ba, 07:00 30/12/2025 | Câu chuyện văn hóa

Trong concert Đinh Show kỷ niệm tuổi 50, ca sĩ Phan Đinh Tùng trao tặng NSND Tự Long một chiếc nhẫn kim cương ngay trên sân khấu.

NSND Tự Long là một trong những khách mời của Đinh Show – liveshow đánh dấu chặng đường 30 năm ca hát của Phan Đinh Tùng. Tại đêm diễn, NSND Tự Long đặt ra thử thách ứng biến theo phong cách Ơn giời, cậu đây rồi, vào vai nhà sản xuất tìm đối tác tổ chức liveshow. Phan Đinh Tùng “ứng tuyển” bằng cách trổ tài ca vọng cổ bằng tiếng Anh, khiến khán giả thích thú.

Được Phan Đình Tùng trả cát-sê bằng kim cương, NSND Tự Long nói gì? - Ảnh 1.

Phan Đinh Tùng và NSND Tự Long trên sân khấu.

Sau phần biểu diễn chung, nam ca sĩ bất ngờ gọi đàn anh trở lại sân khấu và trao món quà ý nghĩa. Phan Đinh Tùng cho biết NSND Tự Long không nhận cát-sê khi tham gia chương trình, nên anh muốn tìm một cách khác để bày tỏ sự trân trọng.

Ban đầu, món quà dự định được trao trong tiệc mừng sau đêm diễn, nhưng do NSND Tự Long phải ra sân bay gấp, Phan Đinh Tùng quyết định thực hiện ngay trước sự chứng kiến của khán giả. “Kim cương tượng trưng cho sự bền chặt và trân quý”, nam ca sĩ chia sẻ, đồng thời không tiết lộ giá trị chiếc nhẫn.

Về phần mình, NSND Tự Long ngỡ ngàng trước món quà giá trị này. Anh cho biết việc từ chối nhận cát-sê xuất phát từ tình cảm đồng nghiệp. Anh nói: “ Mình không có tiền nhưng tiền không quan trọng. Tôi chỉ nghĩ đến chia vui cùng Tùng , chưa biết mình làm được điều gì. Tôi nói với Tùng: 'Em cứ để anh tự nhiên, đến lúc đó nếu cảm thấy hát được anh sẽ hát, còn không thì anh nói chuyện''.

Đinh Show kéo dài gần 5 tiếng, gồm gần 30 ca khúc, tái hiện hành trình âm nhạc của Phan Đinh Tùng từ đầu những năm 2000 đến nay. Nam ca sĩ đưa khán giả trở về ký ức với loạt hit như Sóng tình, Tình yêu diệu kỳ, Dòng thời gian, đồng thời kể lại giai đoạn khó khăn khi từng vay 80 triệu đồng làm album năm 2003 nhưng thất bại. Sau đó, anh nghiên cứu thị hiếu khán giả và viết Bởi vì anh yêu em, ca khúc giúp anh trả nợ và tạo dấu ấn riêng.

Được Phan Đình Tùng trả cát-sê bằng kim cương, NSND Tự Long nói gì? - Ảnh 2.

Phan Đinh Tùng mang đến các bản hit cùng các khách mời.

Bên cạnh những bản hit quen thuộc, Phan Đinh Tùng còn mang đến không khí sôi động với các ca khúc disco như Say một đời vì em, Người tình mùa đông, cùng loạt nhạc Noel kinh điển Silent Night, O Holy Night, Feliz Navidad.

Khép lại Đinh show là mashup Happy birthday và Khúc hát mừng sinh nhật - ca khúc đinh, cũng là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp Phan Đinh Tùng. Nam ca sĩ cũng tuyên bố năm 2026 sẽ mang đến phiên bản Khúc hát mừng sinh nhật đặc biệt với sự góp mặt của 5 nghệ sĩ từ 5 châu lục cũng như hàng chục nghệ sĩ trong nước.


Lê Chi
