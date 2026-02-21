"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?
Sau khi Thỏ Ơi!! cán mốc 100 tỷ, dàn diễn viên liên tục chia sẻ hậu trường thú vị. LyLy và Pháo đã có những góc nhìn riêng về nhân vật "chồng hư" Vĩnh Đam trong phim.
Chỉ sau ba ngày ra rạp, Thỏ Ơi!! đã nhanh chóng chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng, trở thành tâm điểm của phòng vé dịp đầu năm. Thành tích này giúp bộ phim thu hút sự chú ý lớn từ khán giả, đặc biệt là với dàn diễn viên trẻ lần đầu đảm nhận vai trò quan trọng.
Trong phim, Vĩnh Đam lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai nam chính Thế Phong - nhân vật bị gắn mác "chồng hư" khi vướng vào mối quan hệ tay ba với vợ và người tình. Nam diễn viên cho biết bản thân luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện diễn xuất và gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Trấn Thành vì đã hỗ trợ, hướng dẫn rất nhiều trong suốt quá trình quay.
Ở tuyến nhân vật nữ, Hải Linh - người vợ trong phim do LyLy thủ vai - được xây dựng với hình ảnh sắc sảo, luôn cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chia sẻ về bạn diễn, LyLy cho biết Vĩnh Đam ngoài đời khá hiền và lành, trong khi nhân vật Thế Phong trên phim lại "lươn lẹo" và phức tạp hơn nhiều.
Trong khi đó, vai Nhật Hạ - "bé ba" do Pháo đảm nhận - lại mang đến nhiều màu sắc thú vị. Nữ rapper cho biết cô lớn hơn Vĩnh Đam một tuổi và cảm nhận rõ sự "ngây ngô" đặc trưng của bạn diễn. Theo Pháo, sự vô tư này đôi khi khiến người khác chưa quen dễ hiểu lầm, nhưng thực chất Vĩnh Đam luôn muốn tạo không khí vui vẻ cho ê-kíp.
"Tâm tốt mà cái cốt cợt cợt", Pháo nói vui về bạn diễn. "Thỏ" cũng cho biết Vĩnh Đam khá dễ thương, vô tư nên việc diễn chung rất thoải mái. Tuy nhiên, sự thoải mái ấy đôi lúc khiến một số cảnh phải quay lại nhiều lần, "khổ chung thôi chứ cũng không có gì" .
Đối với NSND Trọng Trinh, Tết cổ truyền là thời khắc thiêng liêng không gì có thể thay thế. Gia đình ông vẫn luôn duy trì phong tục đón Tết truyền thống.
GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.
Sau nhiều năm kín tiếng về đời sống riêng, Phan Mạnh Quỳnh hiếm hoi chia sẻ về bà xã Khánh Vy – người anh xem là điểm tựa tinh thần và hậu phương vững chắc.
Từ một họa sĩ thiết kế làm việc giờ hành chính, Trọng Hải rẽ hướng sang âm nhạc sau khi trở thành Á quân Thần tượng Bolero 2019.
GĐXH - Nói về những đột phá trong Nghị quyết 80 về phát triển Văn hoá Việt Nam, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng sự thay đổi ấy phải bắt đầu từ nếp nhà, từ gia đình và từ cách ứng xử hàng ngày. "Tôi luôn tin: gia đình là thiết chế văn hóa nhỏ nhất nhưng quyết định nhất; nếu gia đình đổ vỡ, mọi khẩu hiệu văn hóa ngoài xã hội đều trở nên chông chênh".
Sau hơn 20 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, danh hài Vân Sơn trở lại Việt Nam và tái xuất điện ảnh với vai chính trong bộ phim “Đại tiệc trăng máu 8”.
Diễn viên Lê Phương luôn là tên tuổi luôn biết cách làm mới bản thân sau mỗi vai diễn trên màn ảnh. ‘Chị Hai quốc dân’ luôn hướng đến những giá trị bền vững khi làm nghệ thuật và luôn cho khán giả thấy được nguồn năng lượng làm việc đầy tích cực.
Ở tuổi U50, nữ diễn viên này gây chú ý khi trúng tuyển chương trình cao học ngành Văn hóa học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).
Quyết định giải nghệ sau 21 năm làm nghề, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Lan Thy bật khóc khi bạn trai nhạc trưởng cầu hôn ngay trong lễ cưới của người thân. Cả hai đang chuẩn bị cho lễ cưới sau hai năm hẹn hò.
