Gã thợ sửa xe và cú "trượt gã" vì ma túy

Khoảng đầu năm 2024, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP nắm được thông tin hiện đang tồn tại một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam. Đường dây này qua khu vực biên giới tỉnh Long An, rồi đưa về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tiêu thụ.



Các đối tượng ở Campuchia câu kết với nhóm người Việt sinh sống ở khu vực biên giới tỉnh Long An, lợi dụng đêm tối để vận chuyển ma túy qua biên giới.

Tuy nhiên, các biện pháp điều tra xác minh ban đầu chưa xác định đầy đủ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, số đối tượng có trong đường dây cũng như vai trò, vị trí của từng đối tượng. Bởi vậy, cần thiết phải xác lập chuyên án để tập trung các biện pháp, huy động lực lượng phối hợp đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây.

Một Chuyên án mang bí số A3-824p phối hợp với BĐBP Long An được thành lập cùng quyết tâm bóc gỡ đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này.

Các tổ trinh sát được cử đi tiến hành điều tra, xác minh thông tin, tài liệu, nhân thân đối với các đối tượng và mở hồ sơ cá nhân để theo dõi. Một trong những đối tượng được "khoanh vùng", đó là Trần Văn Mển (SN 1982), có nhà ngay bờ sông biên giới Cái Cỏ thuộc ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Qua điều tra, xác minh, các trinh sát phát hiện đối tượng Mển có mối liên hệ với các đối tượng liên quan đến ma túy ở Campuchia.

Đi sâu vào tìm hiểu, trinh sát nắm được thông tin, Mển nhận lời vận chuyển thuê ma túy cho một đối tượng ở Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh với tiền công 7 triệu đồng/kg. Mển có nhiệm vụ sang Campuchia lấy "hàng", rồi trực tiếp mang đi Thành phố Hồ Chí Minh giao theo địa chỉ "ông trùm" báo, tiền công sẽ chuyển vào tài khoản cho Mển khi giao ma túy thành công.

Mển bị bắt cùng tang vật (ảnh tư liệu).

Sau nhiều ngày mật phục, theo dõi, vào lúc 6 giờ, ngày 5/9, Đoàn 3 chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng Sông Trăng (BĐBP Long An); PC04 Công an tỉnh Long An, Công an huyện Tân Hưng (Công an tỉnh Long An) phát hiện trong cốp xe máy của Mển có 98 nghìn usd. Bị truy vấn về số tiền, biết không thoát tội, Trần Văn Mển đã khai hành trình trượt dài trên con đường tội lỗi của mình.

Mển vốn học nghề sửa xe máy và mở tiệm tại nhà ở ấp Cây Me. Tuy nhiên, y lại có sở thích đam mê đá gà và thường sang casino Trâm Dồ (ở Campuchia) đối diện nhà Mển.

Khoảng 2 tháng trước, khi Mển đang ngồi xem đá gà thì một người đàn ông Campuchia lại ngồi gần và hỏi có cần tiền không? Mển có nói với người đàn ông Campuchia đó là đang vay nợ dân xã hội hơn 200 triệu đồng, trong đó có gần 50 triệu vay lãi nóng với lãi suất phải trả là 500 nghìn đồng mỗi ngày. Người đó nói lại với Mển có cách giúp kiếm tiền trả nợ dễ dàng, đó là vận chuyển "đồ" từ casino Trâm Dồ sang Việt Nam, rồi đưa xuống Thành phố Hồ Chí Minh giao cho khách, mỗi chuyến được trả công vài chục triệu đồng.

Mển hiểu rằng "đồ" mà người đàn ông Campuchia nói là ma túy nên cảm thấy lo lắng. Người đàn ông Campuchia nói cứ trao đổi số điện thoại, về nhà suy nghĩ rồi liên lạc.

Sau lần gặp đó được khoảng một tuần thì người đàn ông Campuchia gọi điện cho Mển hỏi có đồng ý vận chuyển "đồ" không? Lúc này, Mển thấy rất bức bối vì bị đòi nợ nên nhận lời. Vào một ngày giữa tháng 7/2024, người đàn ông Campuchia điện thoại bảo Mển khoảng đêm khuya đến khu vực phía sau casino Trâm Dồ để nhận "đồ". Lần này, Miển vận chuyển 5 bịch ma túy từ khu vực casino Trâm Dồ sang Việt Nam, rồi giao ở địa chỉ phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xong xuôi, người đàn ông Campuchia trả cho Mển 40 triệu đồng.

Khoảng 22 giờ, ngày 4/9, người đàn ông ở Campuchia tiếp tục gọi điện thoại bảo Mển trong khoảng thời gian từ 2 - 3 giờ, ngày 5/9 đi sang khu vực phía sau casino Trâm Dồ lấy "đồ" đưa về nhà cất giữ và chờ điện thoại báo địa chỉ của khách.

Theo lời hẹn, 2 giờ sáng, Mển chèo đò qua sông biên giới Cái Cỏ để sang Campuchia, đến khu vực phía sau casino Trâm Dồ nhận 2 ba lô đựng ma túy. Về nhà, Mển mở ba lô lấy ra 25 gói ma túy cất vào tủ sắt dưới bàn ở đầu giường rồi đi ngủ.

Đến khoảng hơn 5 giờ sáng cùng ngày, khi Mển đang điều khiển xe máy đi ăn sáng thì bị BĐBP yêu cầu kiểm tra hành chính, phát hiện trong cốp xe máy Mển đang đi có 9.800 USD. Biết rằng không thể che giấu, Mển đã khai nhận nguồn gốc số tiền cũng như số ma túy đang cất giấu trong nhà. Mở tủ sắt trong nhà Mển, các trinh sát đếm được 25 gói ma túy.

Chỉ vì những đam mê mù quáng, Mển đã tự đẩy mình vào con đường tội lỗi để rồi sẽ phải trả một cái giá rất đắt trước pháp luật.

