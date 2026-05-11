Giá bạc hôm nay 11/5: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 11/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận từ thị trường, giá bạc Phú Quý ngày 11/5 có xu hướng tăng nhẹ, giá bán mở phiên sáng nay ghi nhận ở vùng 83,759 triệu đồng/kg, tương đương 3,141 triệu đồng/lượng. Tăng nhẹ gần 300.000 đồng/kg so với giá bán của hai ngày trước (83,493 triệu đồng/kg, tương đương 3,131 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Ancarat

Giá bạc tại hệ thống Ancarat tiếp tục tăng nhẹ sau khi lập đỉnh. Giá bán mở phiên sáng hôm nay niêm yết ở vùng 83,387 triệu đồng/kg, tương đương 3,127 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán ngày hôm qua vẫn duy trì ở vùng 82,800 triệu đồng/kg, tương đương 3,105 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Động thái tương tự cũng xuất hiện tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc mở phiên sáng nay cũng tăng nhẹ, giá bán ra đang ghi nhận ở vùng 82,400 triệu đồng/kg, tương đương 3,090 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán 3 ngày trước đó chỉ giữ ở vùng 81,600 triệu đồng/kg, tương đương 3,060 triệu đồng/lượng.

Giá bạc DOJI

Đà tăng cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra được niêm yết ở mức 3,141 triệu đồng/lượng và khoảng 15,705 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 3,131 triệu đồng/lượng và khoảng 15,655 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường thế giới, giá bạc cũng có xu hướng tăng. Sau nhiều ngày liên tiếp, giá bạc thế giới giữ được đà ổn định, duy trì ở vùng 80 USD/ounce. Thì hôm nay, giá bạc tăng nhẹ lên vùng 81 USD/ounce.

Các tín hiệu kỹ thuật gần đây cho thấy biên độ dao động của giá bạc thế giới đang mở rộng trong khoảng 72-81 USD/ounce. Mặc dù giá bạc phát đi tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên sự ổn định của thị trường vẫn chưa duy trì được lâu. Vì vậy, giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát các biến động tiếp theo của giá bạc trong thời gian tới.