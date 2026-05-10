Giá bạc hôm nay 10/5: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 10/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì ở đỉnh 82 - 83 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 10/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận từ thị trường, giá bạc Phú Quý ngày 10/5 vẫn giữ được đà ổn định, giá bạc ngày hôm nay vẫn duy trì ở vùng 83,493 triệu đồng/kg, tương đương 3,131 triệu đồng/lượng. Tức giữ giá niêm yết sáng ngày hôm qua.
Giá bạc Ancarat
Giá bạc tại hệ thống Ancarat vẫn ổn định sau khi lập đỉnh. Giá bán ngày hôm nay tiếp tục niêm yết giá bán mở phiên sáng qua. Cụ thể giá bán ra đang ở mức 82,800 triệu đồng/kg, tương đương 3,105 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Sau khi phục hồi mạnh về vùng 81 triệu đồng/kg, giá bạc bán ra tại hệ thống Sacombank-SBJ vẫn duy trì được sức nóng. Hôm nay là ngày thứ 2 liên tiếp, giá bạc bán ra tiếp tục niêm yết giá bán phiên 15h26 phút chiều ngày mùng 8/5, ở vùng 81,600 triệu đồng/kg, tương đương 3,060 triệu đồng/lượng bán ra và 79,200 triệu đồng/kg, tương đương 2,970 triệu đồng/lượng mua vào.
Giá bạc DOJI
Giá bạc DOJI ghi nhận mức duy trì ổn định, giá bán sáng nay vẫn niêm yết bảng giá bán cập nhật lúc 10h37 phút sáng qua. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra được niêm yết ở mức 3,131 triệu đồng/lượng và khoảng 15,655 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Nhiều ngày liên tiếp, giá bạc thế giới giữ được đà ổn định, giá bạc hôm nay vẫn duy trì ở vùng 80 USD/ounce. Các tín hiệu kỹ thuật gần đây cho thấy biên độ dao động của giá bạc thế giới đang mở rộng trong khoảng 72-81 USD/ounce. Mặc dù giá bạc phát đi tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên sự ổn định của thị trường vẫn chưa duy trì được lâu. Vì vậy, giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát các biến động tiếp theo của giá bạc trong thời gian tới.
