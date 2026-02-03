Giá bạc hôm nay (3/2): Sau phiên giảm sâu, thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục rung lắc khi thị trường trong nước giảm từ ngưỡng 86 triệu đồng/kg xuống vùng 85 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục có sự điều chỉnh sau phiên giảm sâu của tuần vừa qua.
Theo đó, giá giao dịch của hệ thống Phú Quý giảm từ vùng 86 triệu đồng/kg xuống còn 85,8 triệu đồng/kg, tương đương 3,218 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng, hệ thống Ancarat niêm yết giá bán ra ở vùng 86,0 triệu đồng/kg, tương đương 3,228 triệu đồng/lượng.
Sacombank-SBJ mở phiên sáng nay với vùng giá 91 triệu đồng/kg, tương đương 3,399 triệu đồng/lượng.
Qua 8 nhịp điều chỉnh trong sáng nay, giá bạc của hệ thống này giữ ở vùng 91,8 triệu đồng/kg, tương đương 3,444 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 83 USD/oz, phục hồi nhẹ so với các phiên trước đó, đặc biệt sau phiên giảm sâu của tuần trước.
