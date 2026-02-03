Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay (3/2): Sau phiên giảm sâu, thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh

Thứ ba, 12:44 03/02/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục rung lắc khi thị trường trong nước giảm từ ngưỡng 86 triệu đồng/kg xuống vùng 85 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp tục có sự điều chỉnh sau phiên giảm sâu của tuần vừa qua.

Theo đó, giá giao dịch của hệ thống Phú Quý giảm từ vùng 86 triệu đồng/kg xuống còn 85,8 triệu đồng/kg, tương đương 3,218 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng, hệ thống Ancarat niêm yết giá bán ra ở vùng 86,0 triệu đồng/kg, tương đương 3,228 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (3/2): Thị trường trong nước tiếp tục rung lắc, giá giao dịch lùi về 85 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Sacombank-SBJ mở phiên sáng nay với vùng giá 91 triệu đồng/kg, tương đương 3,399 triệu đồng/lượng. 

Qua 8 nhịp điều chỉnh trong sáng nay, giá bạc của hệ thống này giữ ở vùng 91,8 triệu đồng/kg, tương đương 3,444 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 83 USD/oz, phục hồi nhẹ so với các phiên trước đó, đặc biệt sau phiên giảm sâu của tuần trước.

Giá bạc hôm nay (3/2): Thị trường trong nước tiếp tục rung lắc, giá giao dịch lùi về 85 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Bảng giá bạc của Phú Quý hôm nay.

Giá bạc hôm nay (3/2): Thị trường trong nước tiếp tục rung lắc, giá giao dịch lùi về 85 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Bảng giá bạc của Ancarat hôm nay.

Giá bạc hôm nay (3/2): Thị trường trong nước tiếp tục rung lắc, giá giao dịch lùi về 85 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đang ở vùng 83 USD/oz, phục hồi nhẹ so với các phiên trước đó, đặc biệt sau phiên giảm sâu của tuần trước.

Giá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà "rung lắc" mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà 'rung lắc' mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận thị trường giảm tới 95.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên tuần mới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà 'rung lắc' mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà 'rung lắc' mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (29/1): Thị trường mở phiên tăng thêm gần 600.000 đồng/lượng, giá bán ra vươn vùng 122 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (29/1): Thị trường mở phiên tăng thêm gần 600.000 đồng/lượng, giá bán ra vươn vùng 122 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (27/1): Thị trường trong nước có dấu hiệu 'đi ngang, giá giao dịch giữ ở vùng 112 -114 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (27/1): Thị trường trong nước có dấu hiệu 'đi ngang, giá giao dịch giữ ở vùng 112 -114 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (26/1): Mở phiên tiếp đà tăng từ quốc tế, giá giao dịch trong nước bật lên 112 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (26/1): Mở phiên tiếp đà tăng từ quốc tế, giá giao dịch trong nước bật lên 112 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (23/1): Mở phiên tăng thêm 5,4 triệu đồng/kg, giá giao dịch qua ngưỡng 102 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (23/1): Mở phiên tăng thêm 5,4 triệu đồng/kg, giá giao dịch qua ngưỡng 102 triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 3/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 23 giây trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC dự báo còn nhiều rung lắc trong đợt biến động mới này.

Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng thiết kế sang trọng tựa SH Mode, cốp rộng, siêu tiết kiệm nhiên liệu, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng thiết kế sang trọng tựa SH Mode, cốp rộng, siêu tiết kiệm nhiên liệu, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 54 phút trước

GĐXH - Xe ga 125cc của SYM phiên bản 2026 với thiết kế trẻ trung, động cơ tiết kiệm xăng 59 km/lít và giá chỉ khoảng 32 triệu đồng sau ưu đãi.

Giá lăn bánh Honda City giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hơn cả Toyota Vios, Hyundai Accent, chỉ ngang xe hạng A

Giá lăn bánh Honda City giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hơn cả Toyota Vios, Hyundai Accent, chỉ ngang xe hạng A

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang vô cùng hấp dẫn, có thể sẽ 'lật kèo' Toyota Vios, Hyundai Accent sau khi nhận ưu đãi khủng tháng 2/2026.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 6 tỷ đồng/căn.

SUV cỡ nhỏ 309 triệu đồng đẹp long lanh trang bị hiện đại có trợ lý ảo CARA AI, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grandi 10 khiến thị trường 'dậy sóng'

SUV cỡ nhỏ 309 triệu đồng đẹp long lanh trang bị hiện đại có trợ lý ảo CARA AI, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grandi 10 khiến thị trường 'dậy sóng'

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ nhỏ 5 chỗ vừa chính thức ra mắt đang khiến Kia Morning và Hyundai Grand i10 phải lép vế bởi kích thước to hơn, trang bị xịn hơn, giá bán rẻ hơn.

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ động cơ 1.500W mạnh mẽ, tải trọng cao và quãng đường tới 85km/lần sạc, phù hợp đô thị.

Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng B vừa ra mắt đang ‘gây sốt’ thị trường vì rẻ như Honda SH, rất phù hợp để chạy taxi hoặc phục vụ gia đình.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) được hình thành từ quận Tây Hồ cũ tiếp tục ấm nóng.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp nhất lịch sử, xứng danh rẻ nhất phân khúc A, áp đảo doanh số Kia Morning

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp nhất lịch sử, xứng danh rẻ nhất phân khúc A, áp đảo doanh số Kia Morning

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất ở thời điểm tháng 2/2026 rất rẻ, có thể đánh bại cả Kia Morning.

Lãi suất tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%: Bất ngờ số lãi khi gửi 500 triệu đồng

Lãi suất tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%: Bất ngờ số lãi khi gửi 500 triệu đồng

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng đã lên đến 8,2%/năm nhờ chính sách cộng thêm lãi suất.

Xem nhiều

Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, Lead, cốp rộng, tiết kiệm xăng, rẻ như Vision

Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, Lead, cốp rộng, tiết kiệm xăng, rẻ như Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc vừa ra mắt đang được dân tình săn đón nhờ giá bán hấp dẫn 32 triệu đồng, thiết kế đẹp át cả Honda Vision và SH Mode.

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường
Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Giá cả thị trường
Có nên mua ô tô điện 4 chỗ giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ trả như Honda SH?

Có nên mua ô tô điện 4 chỗ giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ trả như Honda SH?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top