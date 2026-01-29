Giá bạc hôm nay (29/1): Thị trường mở phiên tăng thêm gần 600.000 đồng/lượng, giá bán ra vươn vùng 122 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục giữ nhịp tăng mạnh khi mở phiên, các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng từ hơn 200.000 đồng đến gần 600.000 đồng/lượng. Mức tăng này đưa giá bạc trong nước vươn lên vùng 122 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng từ những phiên trước đó khi Phú Quý mở phiên với mức giá tăng thêm 231.000 đồng/lượng, đưa giá bạc trong nước vươn lên 121 triệu đồng/kg, tương đương 4,561 triệu đồng/lượng.
Qua các nhịp điều chỉnh, giá bạc của Phú Quý đã chính thức vượt mốc 122 triệu đồng/kg.
Cùng xu hướng, hệ thống Ancarat ghi nhận mức tăng ngay khi mở phiên là 558.000 đồng/kg, đưa giá bạc trong nước lên vùng 121,4 triệu đồng/kg. Loại bạc lượng cũng tăng từ 3,997 triệu đồng/lượng lên vùng 4,555 triệu đồng/lượng.
Qua các nhịp điều chỉnh, giá bạc của hệ thống Ancarat đang giữ ở vùng 121,2 triệu đồng/kg.
Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc ở vùng 124,1 triệu đồng/kg, tương đương 4,656 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đã vượt vùng 117 USD/oz.
