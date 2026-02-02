Giá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà 'rung lắc' mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận, giá bạc hôm nay tiếp đà giảm mạnh từ tuần trước nên ngay khi mở phiên, thị trường trong nước giảm sâu.

Hệ thống Phú Quý mở phiên với mức giảm 95.000 đồng/lượng, giá giao dịch chỉ còn 84,7 triệu đồng/kg, tương đương 3,178 triệu đồng/lượng. Qua các nhịp điều chỉnh, giá bạc của Phú Quý đã nâng lên vùng 85,9 triệu đồng/kg và chỉ một nhịp sau đó, giá lại lùi về 85,0 triệu đồng/kg.

Mức giảm tương đương lên tới 900.000 đồng/kg của hệ thống Phú Quý cho thấy giá bạc trong nước đang rung lắc mạnh, trong khi tuần trước đó giá giao dịch cao nhất lên tới 122 triệu đồng/kg.

Biểu đồ giá bạc biến động của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Hệ thống Ancarat cũng cùng xu hướng khi mức giảm lên tới 42.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, đưa giá bạc xuống còn 84,7 triệu đồng/kg.

Qua các nhịp điều chỉnh, giá bạc của hệ thống này hiện ở vùng 85,8 triệu đồng/kg.

Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc Kim Phúc Lộc ở vùng 92,4 triệu đồng/kg, tương đương 3,468 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đến sáng nay (theo giờ Việt Nam) đang ở vùng 82,8 USD/oz.

Theo giới phân tích, giá bạc giảm chủ yếu do áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh và kỳ vọng lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao.

Giá bạc của hệ thống Phú Quý tại phiên sáng nay.

Giá bạc của hệ thống Ancarat tại phiên sáng nay.

