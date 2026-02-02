Giá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà 'rung lắc' mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận thị trường giảm tới 95.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên tuần mới.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận, giá bạc hôm nay tiếp đà giảm mạnh từ tuần trước nên ngay khi mở phiên, thị trường trong nước giảm sâu.
Hệ thống Phú Quý mở phiên với mức giảm 95.000 đồng/lượng, giá giao dịch chỉ còn 84,7 triệu đồng/kg, tương đương 3,178 triệu đồng/lượng. Qua các nhịp điều chỉnh, giá bạc của Phú Quý đã nâng lên vùng 85,9 triệu đồng/kg và chỉ một nhịp sau đó, giá lại lùi về 85,0 triệu đồng/kg.
Mức giảm tương đương lên tới 900.000 đồng/kg của hệ thống Phú Quý cho thấy giá bạc trong nước đang rung lắc mạnh, trong khi tuần trước đó giá giao dịch cao nhất lên tới 122 triệu đồng/kg.
Hệ thống Ancarat cũng cùng xu hướng khi mức giảm lên tới 42.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, đưa giá bạc xuống còn 84,7 triệu đồng/kg.
Qua các nhịp điều chỉnh, giá bạc của hệ thống này hiện ở vùng 85,8 triệu đồng/kg.
Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc Kim Phúc Lộc ở vùng 92,4 triệu đồng/kg, tương đương 3,468 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ghi nhận đến sáng nay (theo giờ Việt Nam) đang ở vùng 82,8 USD/oz.
Theo giới phân tích, giá bạc giảm chủ yếu do áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh và kỳ vọng lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao.
Giá xe Honda Future 125 FI mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Wave Alpha và RSX vì mức chi trả tốtGiá cả thị trường - 31 phút trước
GĐXH - Giá xe Honda Future 125 FI 2026 mới nhất tại đại lý đang vô cùng hấp dẫn, rẻ nhất từ trước tới nay trong dòng xe máy Honda.
Có nên mua ô tô điện 4 chỗ giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ trả như Honda SH?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Ô tô điện cỡ nhỏ đang tạo ra lựa chọn hoàn toàn mới cho người dùng Việt: che mưa nắng, đủ 4 chỗ, chi phí sở hữu thấp, thậm chí rẻ hơn Kia Morning và Hyundai i10.
Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, Lead, cốp rộng, tiết kiệm xăng, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc vừa ra mắt đang được dân tình săn đón nhờ giá bán hấp dẫn 32 triệu đồng, thiết kế đẹp át cả Honda Vision và SH Mode.
Xe máy điện giá 21 triệu đồng pin khỏe, sạc nhanh, cốp rộng rẻ hơn Vision, chỉ như Wave AlphaGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đã có mặt tại đại lý với mức giá chỉ tương đương Honda Wave Alpha, trở thành sự lựa chọn tuyệt hảo để thay thế Vision.
Giá xe Honda Air Blade giảm sốc, rẻ chưa từng có, 43 triệu đồng sở hữu xe ga cận cao cấp, khách đua chốt đơn dịp TếtGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade giảm cực sâu tại đại lý nhằm kích cầu khách hàng dịp cận Tết Nguyên đán 2026.
Giá vàng hôm nay 1/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau phiên giảm sâu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay 1/2/2026 giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng SJC giảm thêm 9 triệu đồng, về mức 172 triệu đồng/lượng.
Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng đẹp hoài cổ, sang xịn chẳng kém SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air BladeGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn ‘địa chấn’ trên thị trường bằng mức giá rẻ so với trang bị.
SUV hạng A giá 249 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ hút kháchGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng A của Kia có thiết kế đẹp long lanh, giá bán siêu rẻ chỉ 249 triệu đồng gây sốt thị trường.
Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mazda2, CX-5 chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe Mazda hiện tại ở Việt Nam tiếp tục giữ sức hút nhờ dải sản phẩm phong phú, trải dài từ các mẫu hatchback, sedan cỡ nhỏ như Mazda2, Mazda3 cho tới loạt SUV đô thị và gia đình gồm CX-3, CX-30, CX-5 và CX-8.
Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng của Honda thiết kế cổ điển, trang bị an toàn sánh ngang SH, rẻ chỉ như Air BladeGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc của Honda mang thiết kế retro lạ mắt, ABS 2 kênh và TCS tiêu chuẩn, giá dự kiến khoảng 56 triệu đồng.
Giá xe Mazda mới nhất giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mazda2, CX-5 chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Mazda hiện tại ở Việt Nam tiếp tục giữ sức hút nhờ dải sản phẩm phong phú, trải dài từ các mẫu hatchback, sedan cỡ nhỏ như Mazda2, Mazda3 cho tới loạt SUV đô thị và gia đình gồm CX-3, CX-30, CX-5 và CX-8.