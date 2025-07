Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group cho biết, trong quý II thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận sự phục hồi nguồn cung sau giai đoạn chững lại hồi đầu năm, với 7.800 căn hộ mở mới - gần gấp đôi so với quý I. nguồn cung mới trong quý II tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.

Lượng giao dịch cũng tăng tương ứng, đạt 7.800 căn - tăng 143% so với tổng 3 tháng đầu năm - gần tương đương nguồn cung mới - cho thấy thị trường Hà Nội vẫn hấp thụ rất tốt, dù giá bán đang neo ở mức cao.

Đáng chú ý, giá bán căn hộ trung bình trên thị trường sơ cấp quý II đạt khoảng 80 triệu đồng/m², tăng 5,6% so với quý trước và tăng vọt 24% so với cùng kỳ năm 2024. Theo đó, 4 dự án hạng sang với lượng sản phẩm lớn được mở bán với mức giá trung bình hơn 80 triệu đồng/m² (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì) góp phần đẩy giá bán trung bình lên cao.

Ngoài ra, không có dự án trung cấp nào mở bán tại Hà Nội trong quý này. Những căn hộ có mức giá “mềm” hơn (dưới 65 triệu đồng/m²) chỉ rải rác ở khu đô thị phía Đông Hà Nội hoặc vùng lân cận (Văn Giang, Hưng Yên).

Giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng, đạt 80 triệu đồng/m². (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Tại TP.HCM, giá căn hộ trung bình quanh mức 89 triệu đồng/m², gần như đi ngang so với quý trước và cao hơn 15% so với cùng kỳ.

" Giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng nhanh, ngày càng rút ngắn khoảng cách với TP.HCM. Nếu đầu năm 2024, giá trung bình ở TP.HCM cao hơn Hà Nội gần 20 triệu đồng/m² thì đến giữa năm 2025, mức chênh lệch chỉ còn khoảng 9 triệu đồng/m² ", báo cáo của One Mount Group nhận định.

Nguồn cung tại TP.HCM hạn chế nhưng cơ cấu đa dạng hơn. Đặc biệt, quý II có sự xuất hiện của một dự án phân khúc trung cấp (chiếm khoảng 42% nguồn cung mới), nên mức giá trung bình của thị trường TP.HCM không tăng đột biến mà duy trì trạng thái đi ngang.

Ông Trần Minh Tiến, chuyên gia củaOne Mount Group, dự báo giá căn hộ sơ cấp TP.HCM có thể đạt mức 100 triệu đồng/m² vào cuối năm 2025 nếu thị trường hấp thụ tốt lượng cung cao cấp lớn sắp tới.

" Trong 6 tháng đầu năm, thị trường bất động sản ghi nhận nguồn cung căn hộ gia tăng tại cả Hà Nội và TP.HCM. Các dự án mở bán mới tiếp tục tập trung chủ yếu vào phân khúc cao cấp và hạng sang. Lượng tiêu thụ duy trì tích cực, phản ánh nhu cầu nhà ở - đặc biệt với sản phẩm căn hộ - vẫn duy trì ở mức cao

Trong 6 tháng cuối năm, nếu sức cầu tiếp tục được giữ vững, mặt bằng giá tại cả hai thị trường sẽ còn nhích lên, đặc biệt tại Hà Nội, nơi đang thu hẹp nhanh khoảng cách với TP.HCM ", ông Tiến nhấn mạnh.