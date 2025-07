Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ như xả kho, hiệu năng xịn chẳng kém iPhone 16

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ vô đối, siêu phẩm xịn ngang iPhone 16 vẫn cực dễ mua GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh tới mức cực kỳ hút khách Việt về mặt giá bán trên trang bị, trong đó iPhone 14 Pro Max giờ cũng dễ mua.

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất

Giá iPhone 15 các dòng hiện đang giảm mạnh.

Giá iPhone 15 các dòng hiện đang giảm mạnh để chờ đón iPhone 17 sắp ra mắt, được cho là dòng sản phẩm toàn diện, cân bằng tốt giữa giá bán và hiệu năng nên được nhiều khách Việt ưa chuộng.

Bảng giá iPhone 15 mới nhất các dòng

Giá iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max - 256GB: 28.790.000 đồng

iPhone 15 Pro Max - 512GB: 31.690.000 đồng

iPhone 15 Pro Max - 1TB: 39.390.000 đồng

Giá iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro - 128GB: 23.990.000 đồng

iPhone 15 Pro - 256GB: 26.990.000 đồng

iPhone 15 Pro - 512GB: 32.590.000 đồng

iPhone 15 Pro - 1TB: 34.990.000 đồng

Giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus (trái) và iPhone 15 Pro Max (phải)

iPhone 15 Plus - 128GB: 18.890.000 đồng

iPhone 15 Plus - 256GB: 21.990.000 đồng

Giá iPhone 15

iPhone 15 - 128GB: 15.190.000 đồng

iPhone 15 - 256GB: 18.490.000 đồng

iPhone 15 - 512GB: 20.990.000 đồng

Đánh giá iPhone 15 các dòng

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max là phiên bản cao cấp nhất và cũng được giảm mạnh nhất tới cả chục triệu đồng. Hiện tại, giá iPhone 15 Pro Max thấp nhất chưa đến 29 triệu đồng, gây áp lực lớn cho đối thủ Galaxy S25 Ultra.

Ngay từ khi ra mắt, iPhone 15 Pro Max đã liên tục lọt top iPhone bán chạy nhất nhờ diện mạo cao cấp, hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera xịn sò, quay chụp top đầu phân khúc.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro là phiên bản nhỏ gọn hơn của Pro Max nhưng vẫn giữ nguyên các tính năng cao cấp và loạt trang bị xịn sò. Nó rất phù hợp với các bạn có bàn tay nhỏ hoặc người dùng ưa chuộng sự nhỏ gọn nhưng vẫn phải mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đa dạng.

iPhone 15 Plus là phiên bản nâng cấp nhẹ của iPhone 15 với màn hình và dung lượng pin lớn hơn. Nếu iPhone 14 Plus là phiên bản Plus đầu tiên còn chưa hoàn thiện thì tới iPhone 15 Plus, Apple đã cải tiến và nâng cấp để so kè với Galaxy S24 Plus.

iPhone 15 là phiên bản rẻ nhất trong dòng 15. Hiện tại, giá bán của nó đang dao động trong khoảng 15 - 21 triệu đồng, mặc dù không có thiết kế mới như iPhone 16 nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm của khách hàng.

Với dải sản phẩm trải dài từ 15 - 39 triệu đồng, dòng iPhone 15 xứng đáng là "iPhone quốc dân" trong bối cảnh iPhone 17 sắp ra mắt nhưng iPhone 16 vẫn có giá cao chưa thật sự dễ mua.