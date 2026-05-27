Gia đình cha yếu, mẹ mạnh: Con cái lớn lên dễ rơi vào 2 kết cục này
GĐXH - Nhiều người đến tuổi trung niên mới nhận ra những tổn thương trong tính cách của mình bắt nguồn từ chính gia đình thời thơ ấu. Theo các chuyên gia tâm lý, mô hình “cha yếu mẹ mạnh” có thể âm thầm ảnh hưởng đến sự tự tin, cảm xúc và các mối quan hệ của trẻ khi trưởng thành.
Trong không ít gia đình, người mẹ luôn là trụ cột chính: quyết đoán, tháo vát, quán xuyến mọi việc lớn nhỏ. Ngược lại, người cha lại khá mờ nhạt, ít tiếng nói, hoặc chọn cách im lặng và phó mặc mọi chuyện. Khi còn trẻ, nhiều người cho rằng một người mẹ mạnh mẽ sẽ giúp gia đình ổn định hơn. Nhưng càng lớn tuổi, càng nhiều người nhận ra: mô hình "gia đình cha yếu mẹ mạnh" đôi khi để lại ảnh hưởng rất sâu lên tính cách của con cái.
Điều tác động đến trẻ không chỉ là lời dạy, mà còn là cách cha mẹ sống với nhau mỗi ngày.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng trẻ em thường lớn lên bằng cách quan sát và hấp thụ bầu không khí trong gia đình. Vai trò của cha mẹ mất cân bằng trong thời gian dài có thể khiến trẻ hình thành những kiểu tính cách cực đoan khi trưởng thành.
Gia đình cha yếu mẹ mạnh dễ khiến con cái rơi vào 2 kết cục này
Kiểu thứ nhất: Tự ti, nhạy cảm, luôn cố làm hài lòng người khác
Một đứa trẻ trưởng thành khỏe mạnh thường cần cả sự vững chãi của cha và sự mềm mại của mẹ.
Trong gia đình cha quá yếu thế, trẻ thường thiếu đi hình mẫu về sự quyết đoán, khả năng bảo vệ và cảm giác an toàn. Trong khi đó, người mẹ quá mạnh lại dễ có xu hướng kiểm soát, quyết định thay con mọi việc mà không để ý nhiều đến cảm xúc của trẻ.
Lớn lên trong môi trường như vậy lâu ngày, nhiều đứa trẻ dần hình thành tâm lý sợ sai, thiếu tự tin và luôn dè chừng ánh mắt người khác.
Các em dễ trở thành kiểu người:
Ngại bày tỏ quan điểm cá nhân
Sợ làm người khác thất vọng
Luôn cố gắng chiều lòng mọi người
Dễ cảm thấy mình chưa đủ tốt
Khó đưa ra quyết định độc lập
Nhiều người trưởng thành mang kiểu tính cách này thường sống rất mệt mỏi trong các mối quan hệ. Họ dễ nhẫn nhịn quá mức trong tình yêu, công việc hay hôn nhân chỉ để giữ hòa khí.
Một người phụ nữ từng chia sẻ rằng cô lớn lên trong gia đình mà mẹ luôn quyết định mọi thứ, còn cha gần như im lặng. Từ nhỏ cô đã quen “nhìn sắc mặt người khác” để cư xử. Đến khi trưởng thành, dù bị tổn thương hay thiệt thòi, cô vẫn rất khó nói ra cảm xúc thật của mình.
Kiểu thứ hai: Trở nên quá mạnh mẽ, kiểm soát và khó hòa hợp
Không phải đứa trẻ nào trong kiểu gia đình này cũng trở nên yếu đuối. Một số khác lại đi theo hướng ngược lại: sao chép chính sự mạnh mẽ và kiểm soát của mẹ.
Khi chứng kiến mẹ luôn là người áp đảo trong gia đình, trẻ dễ vô thức cho rằng: chỉ có mạnh hơn người khác mới bảo vệ được bản thân.
Từ đó, các em có thể hình thành tính cách:
Muốn kiểm soát mọi việc
Khó lắng nghe ý kiến người khác
Không thích thỏa hiệp
Dễ nóng nảy khi bị phản đối
Luôn muốn phân thắng thua trong mọi chuyện
Những người này khi bước vào các mối quan hệ thân mật thường rất dễ lặp lại mô hình hôn nhân của cha mẹ: hoặc áp đặt đối phương, hoặc luôn cảm thấy bất an và căng thẳng trong tình cảm.
Nhiều chuyên gia tâm lý gọi đây là hiện tượng “lặp lại mô thức gia đình gốc” – tức con cái vô thức tái hiện cách ứng xử của cha mẹ trong chính cuộc sống sau này của mình.
Có người đến tuổi già mới nhận ra bản thân cô độc, con cái xa cách, các mối quan hệ đổ vỡ… phần nào xuất phát từ tính cách quá cứng và thích kiểm soát mà họ đã học từ môi trường gia đình thời thơ ấu.
Điều trẻ thực sự cần không phải là một người quá mạnh
Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần mẹ giỏi giang, hy sinh và lo được mọi việc thì con cái sẽ trưởng thành tốt.
Nhưng trên thực tế, điều trẻ cần không phải là một người luôn áp đảo mọi thứ, mà là một gia đình cân bằng về vai trò, cảm xúc và sự kết nối.
Người cha không nên vắng mặt trong hành trình trưởng thành của con. Trẻ rất cần cảm giác được dẫn dắt, được bảo vệ và có hình mẫu về sự vững vàng.
Trong khi đó, người mẹ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần học cách lắng nghe, mềm mại và trao cho con không gian được tự quyết định.
Một gia đình hạnh phúc không phải nơi có người thắng – kẻ thua, mà là nơi cha mẹ biết đồng hành cùng nhau để tạo cảm giác an toàn cho con trẻ.
Nhiều tổn thương của người trưởng thành bắt đầu từ cách cha mẹ sống với nhau
Khi còn nhỏ, trẻ không hiểu hết đúng sai trong mối quan hệ của cha mẹ. Nhưng cảm xúc, cách ứng xử và bầu không khí gia đình lại âm thầm trở thành “kịch bản sống” mà các em mang theo đến tận khi trưởng thành.
Bởi vậy, điều quan trọng nhất trong nuôi dạy con không chỉ là điều kiện vật chất hay thành tích học tập, mà còn là cách cha mẹ đối xử với nhau mỗi ngày.
Một gia đình hòa thuận, nơi cha mẹ tôn trọng và bổ trợ cho nhau, mới thực sự là nền tảng giúp trẻ lớn lên tự tin, biết yêu thương và có khả năng xây dựng các mối quan hệ lành mạnh sau này.
