Bé trai 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú rơi từ tầng 11

Điều khiến nhiều người nghẹn lòng hơn cả là lý do dẫn đến tai nạn. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu bé bật khóc và nói rằng em trèo ra cửa sổ chỉ vì quá nhớ mẹ, muốn nhìn xem bố mẹ đã về chưa.

Cậu bé nằm trên giường bệnh. Các bác sĩ cho biết cơ hội sống sót của em chỉ khoảng 5%. Ảnh: Sohu.

Tai nạn xảy ra khi bố mẹ đi giao hàng

Phụ nữ & Pháp luật dẫn nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào ngày 11/4. Bé trai, được gia đình gọi là Tiểu Minh, ở nhà một mình trong lúc bố mẹ ra ngoài giao hàng.

Người mẹ cho biết hai vợ chồng chỉ định đi trong thời gian ngắn và tin rằng con trai vẫn an toàn trong căn hộ.

“Cửa nhà đã khóa, cửa sổ có lưới chắn và chúng tôi còn lắp camera để theo dõi con từ xa”, người mẹ chia sẻ.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cậu bé đã tự tìm được chìa khóa mở lưới chắn cửa sổ.

Khoảng hai giờ sau, khi người cha quay về, ông không thấy con trong nhà nên hốt hoảng chạy đi tìm. Xuống phía dưới khu chung cư, người đàn ông bàng hoàng phát hiện con trai nằm bất động trên nền bê tông.

Các nhân viên y tế đang thực hiện phẫu thuật cho bé trai 4 tuổi. Cha mẹ em kỳ vọng bé sẽ hồi phục hoàn toàn. Ảnh: Sohu.

Cơ hội sống chỉ khoảng 5%

Tiểu Minh lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người cha nghẹn ngào kể lại: “Bác sĩ nói cơ hội sống sót của con chỉ khoảng 5%. Khi nghe điều đó, chúng tôi gần như sụp đổ”.

Cậu bé sau đó được chuyển vào khoa hồi sức tích cực (ICU). Suốt nhiều ngày, gia đình sống trong tâm trạng lo lắng tột độ.

“Mỗi lần bác sĩ gọi, chúng tôi đều sợ nghe tin xấu”, người cha nói.

Điều kỳ diệu sau 18 ngày điều trị

May mắn đã xảy ra khi sau 18 ngày điều trị tích cực, tình trạng của Tiểu Minh dần ổn định.

Cậu bé được chuyển sang phòng bệnh thường để tiếp tục phục hồi chức năng.

Theo người mẹ, khi hỏi con vì sao lại trèo ra cửa sổ, bé trả lời trong nước mắt rằng chỉ muốn nhìn xem mẹ có đang về nhà hay không vì quá nhớ bố mẹ.

Câu nói khiến nhiều người xúc động mạnh khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Gia đình cho biết họ tin con trai sẽ hồi phục hoàn toàn và coi việc bé sống sót sau cú rơi từ tầng 11 là “một phép màu”.

Vì sao trẻ vẫn có thể gặp tai nạn dù nhà có lưới chắn?

Các chuyên gia an toàn trẻ em cho biết nhiều gia đình hiện nay có tâm lý chủ quan khi đã lắp lưới chắn cửa sổ và có camera giám sát, đồng thời yên tâm vì đã khóa cửa

Tuy nhiên, trẻ nhỏ thường rất tò mò và có thể tìm cách mở khóa hoặc leo trèo nếu không có người lớn bên cạnh.

Đặc biệt với trẻ từ 3-6 tuổi, khả năng nhận thức nguy hiểm vẫn còn hạn chế nhưng lại thích khám phá môi trường xung quanh.

Nhiều tai nạn thương tâm xảy ra chỉ trong vài phút người lớn mất tập trung.

Những lưu ý quan trọng để tránh tai nạn cho trẻ nhỏ

Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ:

Không nên để trẻ nhỏ ở nhà một mình, dù chỉ trong thời gian ngắn

Khóa kỹ cửa sổ, ban công và cất chìa khóa ngoài tầm với của trẻ.

Không đặt bàn ghế hoặc vật dụng gần cửa sổ để trẻ leo trèo.

Lắp chốt an toàn chuyên dụng thay vì chỉ dùng lưới chắn thông thường.

Thường xuyên trò chuyện để trẻ hiểu các nguy hiểm trong nhà.

Ngoài ra, camera giám sát chỉ có tác dụng hỗ trợ theo dõi, không thể thay thế hoàn toàn việc chăm sóc trực tiếp.