Người càng lớn tuổi càng có phúc thường có 7 đặc điểm này trên gương mặt, nhiều người không để ý

Ai rồi cũng sẽ bước vào tuổi già. Có người càng lớn tuổi càng sống thư thái, tinh thần nhẹ nhõm, con cháu thuận hòa; nhưng cũng có người tuổi xế chiều lại chật vật, cô quạnh hoặc nhiều lo toan.

Trong quan niệm nhân tướng học phương Đông, ngoài nỗ lực sống và cách đối nhân xử thế, gương mặt của một người cũng phần nào phản ánh phúc khí và hậu vận về sau. Có những người tuổi trẻ trải qua không ít khó khăn, nhưng càng lớn tuổi lại càng ổn định, cuộc sống đủ đầy, tinh thần bình an hơn trước.

Dưới đây là 7 nét tướng thường được xem là dấu hiệu của người càng về già càng có phúc.

7 đặc điểm trên gương mặt của người càng lớn tuổi càng hưởng phúc, hậu vận an nhàn

Cằm đầy đặn, tròn trịa

Người có phần cằm đầy, cân đối thường được cho là sống cởi mở, bao dung và dễ tạo thiện cảm với người khác. Họ không thích hơn thua quá mức, cư xử chừng mực nên thường giữ được các mối quan hệ tốt đẹp.

Trong nhân tướng học, cằm còn được xem là khu vực phản ánh hậu vận. Người có cằm đầy đặn, đặc biệt hơi có nọng cằm, thường được cho là dễ có cuộc sống tuổi già ổn định, gia đình yên ấm, con cháu quan tâm chăm sóc.

Càng lớn tuổi, phúc khí của họ càng rõ rệt, ít phải lo chuyện cơm áo hay cô quạnh lúc về già.

Nhân trung rõ nét, phía dưới rộng hơn phía trên

Những người có nhân trung rõ ràng, càng xuống dưới càng rộng thường được cho là tuổi trẻ có thể trải qua vài giai đoạn vất vả, nhưng hậu vận lại tốt dần theo thời gian.

Nếu phần nhân trung sâu và rõ nét, dân gian còn quan niệm đây là dấu hiệu của sức khỏe và tuổi thọ. Dĩ nhiên, điều này không thay thế yếu tố y học, nhưng cũng phản ánh phần nào lối sống điều độ, tinh thần ổn định của một người.

Ánh mắt điềm tĩnh, nhẹ nhàng

Người có ánh mắt ôn hòa, bình thản thường là kiểu người không quá chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Họ biết nhường nhịn đúng lúc, ít để bản thân mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực kéo dài.

Cũng bởi suy nghĩ thoáng hơn, sống biết cho đi và cư xử tử tế nên họ dễ tích lũy được các mối quan hệ tốt đẹp theo năm tháng. Đến tuổi xế chiều, những điều đó thường trở thành “phúc phần” giúp cuộc sống nhẹ nhàng và an yên hơn.

Lông mày dày, dáng mày dài

Người có hàng lông mày dày và tự nhiên thường được xem là sống tình cảm, trọng nghĩa khí. Khi còn trẻ, họ đôi khi chịu thiệt vì quá chân thành, nhưng theo thời gian lại được nhiều người yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ.

Đặc biệt, người có dáng mày dài, hơi xuôi về phía thái dương thường được cho là tính cách ôn hòa, dễ hòa hợp với người thân và bạn bè. Nhờ vậy, càng lớn tuổi càng có quý nhân hỗ trợ, cuộc sống cũng thuận lợi hơn.

Cánh mũi đầy đặn

Trong quan niệm dân gian, phần cánh mũi liên quan đến tài vận và khả năng tích lũy. Người có cánh mũi đầy thường được nhận xét là nhanh nhạy, có chính kiến và kiên trì với mục tiêu của mình.

Họ không dễ bị tác động bởi ý kiến xung quanh, làm việc có kế hoạch và khá bền bỉ. Vì thế, nhiều người đến tuổi trung niên mới bắt đầu ổn định tài chính, càng về sau càng sống dư dả hơn.

Tai đầy, vành tai rõ và mềm

Đôi tai đầy đặn từ lâu đã được xem là biểu tượng của phúc khí trong quan niệm Á Đông. Người có dái tai dày, tai cân đối thường được cho là có cuộc sống gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo và hậu vận khá yên ổn.

Nhiều người cũng tin rằng đây là nét tướng của người có khả năng thích nghi tốt, biết tích lũy và có năng lực tạo dựng cuộc sống ổn định cho gia đình.

Khuôn miệng cân đối, khóe môi hơi hướng lên

Người có khuôn miệng hài hòa, khóe môi hơi cong lên thường tạo cảm giác thân thiện ngay từ lần gặp đầu tiên. Họ thường giao tiếp khéo léo, biết nói điều vừa phải nên dễ được yêu mến trong các mối quan hệ.

Chính sự mềm mỏng và tinh tế trong cách cư xử giúp họ gặp nhiều thuận lợi hơn trong công việc lẫn cuộc sống. Khi về già, đây cũng là kiểu người dễ có cuộc sống tinh thần vui vẻ, ít cô độc.

Phúc khí tuổi già không chỉ nằm ở tướng mạo

Dù nhân tướng học được nhiều người quan tâm, nhưng một cuộc sống tuổi già hạnh phúc không thể chỉ dựa vào diện mạo. Sức khỏe, cách sống, thái độ đối với gia đình và sự tử tế trong đối nhân xử thế mới là điều quyết định lâu dài.

Nhiều người dù không sở hữu “nét tướng phúc hậu” theo quan niệm dân gian nhưng vẫn có hậu vận an yên nhờ sống tích cực, biết chăm sóc sức khỏe, giữ tinh thần lạc quan và đối đãi chân thành với mọi người xung quanh.

Suy cho cùng, tuổi già có phúc đôi khi không nằm ở chuyện giàu sang hay nổi bật, mà là vẫn còn sức khỏe, còn người để yêu thương và còn một mái nhà để trở về.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo