Giá iPhone 14, iPhone 14 Plus mới nhất giảm giá không tưởng, rẻ chưa từng có trước khi dừng sản xuất, xịn không kém iPhone 16e

Giá iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 mới nhất rẻ chưa từng có sau tết, trang bị xịn không kém iPhone 16, xứng danh bộ 3 iPhone đáng mua nhất GĐXH - Giá iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 mới nhất đang là những lựa chọn ngon bổ rẻ số một hiện nay trên thị trường với trang bị chắc chắn vẫn cực mạnh đủ sức áp đảo các đối thủ.

iPhone 14, iPhone 14 Plus là 2 trong 3 mẫu iPhone mà Apple sẽ dừng sản xuất để ra mắt iPhone 16e.

Giá iPhone 14 mới nhất

iPhone 14.

Từ 15.49 triệu đồng

Đánh giá iPhone 14

iPhone 14 có một số điểm mạnh đáng chú ý và vẫn rất gần về mặt phần cứng so với iPhone 16 mới và cả iPhone 16e. Có thể kể đến như hiệu năng ổn định: Máy được trang bị chip A15 Bionic, tuy là chip cũ từ iPhone 13 Pro, nhưng vẫn mang lại hiệu năng mạnh mẽ, xử lý tốt các tác vụ nặng và chơi game đồ họa cao và có tới 5 lõi xử lý đồ họa hơn iPhone 16e vẫn dùng 4 lõi.

Camera cải tiến: Camera sau được nâng cấp, đặc biệt là khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng được cải thiện đáng kể. Camera selfie cũng được cải tiến giúp cho hình ảnh được sắc nét hơn.

Thiết kế tổng thể không có nhiều thay đổi so với iPhone 13, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài sang trọng. Có thêm màu tím mới lạ, thu hút người dùng.

Cùng với đó, iPhone 14 cũng có tính năng phát hiện va chạm (Crash Detection) và gọi SOS qua vệ tinh (Emergency SOS via satellite) là những tính năng mới hữu ích, tăng cường khả năng an toàn cho người dùng. Phần mềm hỗ trợ lâu dài: iPhone luôn được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong thời gian dài, đảm bảo người dùng có trải nghiệm tốt nhất và được bảo mật an toàn.

Giá iPhone 14 Plus mới nhất

iPhone 14 Plus.

Giá iPhone 14 Plus mới nhất ngày 19/2 chỉ còn 18,99 triệu cho mẫu 128GB, tăng lên 21,99 triệu cho mẫu 256GB, vẫn rẻ hơn iPhone 16 Plus đến 6 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 14 Plus

‌iPhone 14‌ Plus giới thiệu biến thể 6,7 inch và cũng lần đầu tiên Apple cung cấp tùy chọn màn hình lớn trên một mẫu không phải Pro.

iPhone 14 Plus được trang bị chip A15 Bionic, ban đầu được ra mắt trong iPhone 13, có GPU 5 lõi để cải thiện hiệu suất đồ họa.

Chúng cũng có Crash Detection, tận dụng các cảm biến trên bo mạch để phát hiện các vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng và tự động liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp nếu người dùng không phản hồi, và Emergency SOS qua vệ tinh, cho phép người dùng giao tiếp với người ứng cứu khẩn cấp ở những khu vực không có kết nối di động hoặc Wi-Fi.

Hệ thống camera được cải tiến với sự ra mắt của Photonic Engine, một công nghệ chụp ảnh điện toán nhằm cải thiện hiệu suất ánh sáng yếu trên tất cả các camera. Ngoài ra, camera TrueDepth mặt trước lần đầu tiên được lấy nét tự động để cải thiện độ sắc nét trong ảnh tự sướng và cuộc gọi video.

Có nên mua iPhone 14, iPhone 14 Plus?

Dự kiến với việc bị dừng sản xuất, iPhone 14 và iPhone 14 Plus vẫn sẽ có hàng bán nhưng có xu hướng giảm giá mạnh và sẽ sớm chỉ còn hàng cũ trên thị trường. Tuy là những mẫu máy đang được xả kho nhưng đây vẫn là iPhone có giá trị sử dụng rất ổn định thậm chí hơn iPhone 16e - vốn là chiếc iPhone bị cắt giảm nhiều.