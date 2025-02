Giá iPhone 14, iPhone 15 mới nhất giảm kỷ lục, xịn không kém iPhone 16, rẻ hơn cả 5 triệu đồng

Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất rẻ chưa từng có, giảm cả chục triệu đồng, xịn không kém iPhone 16 GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất đang xả kho với giá rẻ chưa từng có, giảm sâu cả chục triệu đồng, tính năng không kém iPhone 16 là bao.

Giá iPhone 14 mới nhất

Giá iPhone 14 dao động từ 14~16 triệu đồng, tùy ngoại hình và phiên bản. Trong khi đó, mức giá của iPhone 16 từ 20~21 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 14

iPhone 14 sở hữu thiết kế gần như y hệt iPhone 16, hiệu năng cũng rất mạnh mẽ, tương đồng, thậm chí có phần ngang ngửa với chip xử lý Apple A15 Bionic cùng 6GB bộ nhớ RAM. Đặc biệt, máy sở hữu các phiên bản màu sắc bắt mắt như Tím, Xanh, Đỏ, Vàng, Trắng và Đen. Điểm thua thiệt lớn nhất giữa iPhone 14 và iPhone 16 đó chính là các tính năng Apple Intelligence do những hạn chế về phần cứng. Tuy nhiên, cả hai đều cung cấp hiệu năng xử lý và các tác vụ mượt mà gần như tương đồng. Hệ thống hai camera góc thường và góc siêu rộng hỗ trợ nhu cầu chụp ảnh rất hiệu quả.

Giá iPhone 15 mới nhất

Giá iPhone 15 hiện khoảng 18~19 triệu đồng, rẻ hơn so với iPhone 16 từ 2~3 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 15

Với iPhone 15, người dùng cũng có một thiết kế gần như 'y đúc' iPhone 14, vẫn thua thiệt lớn ở các tính năng AI so với iPhone 16 và không có nhiều điểm khác biệt về ngoại hình, hiệu năng thực tế. So các màu sắc với iPhone 14, iPhone 15 sở hữu các tông màu pastel nhẹ nhàng, dịu mắt hơn như Xanh lá, Xanh dương, Hồng nhạt, Vàng và Đen. Trong khi đó, iPhone 16 sở hữu các màu sắc 'độc, lạ' hơn với Đen, trắng, hồng, xanh mòng két, xanh lưu ly. Theo đánh giá của nhiều người dùng, màu sắc của iPhone 16 là một bước cải lùi so với iPhone 15, bởi màu sắc của iPhone 16 kén người dùng hơn.