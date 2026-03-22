Giá sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam hiện nay: Chỉ từ 340 triệu đồng, chỉ ngang Kia Morning: Toyota Vios, Honda City còn bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá sedan hạng B Toyota Vios

Giá bán của mẫu sedan Toyota Vios này dao động từ 479 đến 592 triệu đồng với ba phiên bản E MT, E CVT và G CVT.

Trong tháng 3, Toyota đang ưu đãi cho Vios tới 50% phí trước bạ, tương đương tới 27 triệu đồng, đưa mẫu sedan hạng B này có giá chỉ từ khoảng 450 triệu đồng tùy phiên bản.

Đánh giá sedan hạng B Toyota Vios

Toyota Vios vẫn là một trong những mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam trong nhiều năm. Phiên bản hiện hành được nâng cấp vào tháng 3/2023 với một số thay đổi nhẹ về ngoại hình nhằm mang lại diện mạo hiện đại hơn.

Thiết kế đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang ngược và cụm đèn pha LED kéo dài sang hai bên. Tổng thể xe mang phong cách gọn gàng, dễ tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Khoang nội thất Toyota Vios tập trung vào sự thực dụng. Xe trang bị màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ nhiều kết nối, hệ thống điều hòa tự động và bố cục bảng điều khiển gọn gàng. Dưới nắp ca-pô, Vios tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L quen thuộc.

Giá sedan hạng B Honda City

Honda City hiện có ba phiên bản gồm G, L và RS với giá bán từ 559 đến 609 triệu đồng. Hiện Honda có chương trình ưu đãi 50% phí trước bạ cho Honda City.

Đánh giá sedan hạng B Honda City

Honda City là một trong những đối thủ trực tiếp của Toyota Vios trong phân khúc sedan hạng B. Mẫu xe này gây ấn tượng với phong cách thiết kế thể thao, đặc biệt ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt dạng thanh ngang nối liền cụm đèn LED sắc nét.

Không gian nội thất Honda City mang phong cách tối giản nhưng hiện đại. Xe trang bị màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối không dây, điều hòa tự động hai vùng và ghế bọc da.

Honda City sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Giá sedan hạng B Hyundai Accent

Giá bán của mẫu sedan này dao động từ 439 đến 569 triệu đồng. Hiện Hyundai Accent đang được giảm giá tới 69 triệu đồng, đưa giá xe chỉ từ 370 triệu đồng tùy phiên bản.

Đánh giá sedan hạng B Hyundai Accent

Hyundai Accent tiếp tục là cái tên nổi bật trong phân khúc sedan giá rẻ nhờ thiết kế hiện đại và nhiều trang bị công nghệ. Thế hệ mới của Accent được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 5/2024.

Ngoại thất Accent nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng thác nước và cụm đèn pha LED sắc nét. Nội thất xe được nâng cấp với màn hình giải trí 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động và cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Hyundai Accent sử dụng động cơ xăng 1.5L và được bán với bốn phiên bản.

Giá sedan hạng B Mitsubishi Attrage

Hiện Mitsubishi Attrage được bán tại Việt Nam với ba phiên bản và giá từ 380 đến 490 triệu đồng, trở thành lựa chọn phù hợp cho những khách hàng tìm kiếm một chiếc sedan tiết kiệm chi phí. Hiện Mitsubishi Attrage đang được ưu đãi tới 100% phí trước bạ kèm nhiều quà tặng hấp dẫn, đưa giá xe chỉ từ 340 triệu đồng.

Đánh giá sedan hạng B Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan có giá thấp nhất trong danh sách này. Xe sở hữu thiết kế đơn giản với lưới tản nhiệt mạ crom và cụm đèn pha halogen tích hợp đèn LED ban ngày.

Nội thất Attrage được bố trí theo phong cách tối giản với màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống điều hòa chỉnh tay và ghế bọc nỉ. Mẫu xe này sử dụng động cơ 1.2L MIVEC cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, kết hợp hộp số CVT.

Sedan hạng B giảm giá vì sao?

Sedan hạng B như Vios, Accent, City tại Việt Nam giảm giá mạnh (thường 30-50 triệu đồng) nhằm kích cầu doanh số trong bối cảnh thị trường trầm lắng, cạnh tranh khốc liệt với xe gầm cao (SUV hạng A/B) và xe điện, đồng thời để xả hàng tồn kho khi thị hiếu người dùng thay đổi sang các dòng xe đa dụng hơn.