Hatchback hạng A giá 168 triệu đồng thiết kế thanh lịch, 5 cửa, 3 màu tùy chọn, công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Kia Morning chỉ như Honda SH cực hợp với chị em nếu bán ở Việt Nam?

Hatchback hạng A thiết kế thanh lịch, 5 cửa, 3 màu tùy chọn, công nghệ vượt tầm

Mẫu hatchback điện 5 cửa Wuling Hongguang Mini EV được bán với giá quy đổi từ 168 triệu.





Wuling Hongguang Mini EV là mẫu xe điện đô thị cỡ siêu nhỏ, từng tạo nên "cơn sốt" tại thị trường Trung Quốc nhờ kích thước gọn gàng và giá bán dễ tiếp cận. Thế hệ đầu tiên của mẫu xe này được liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) giới thiệu vào năm 2020 và nhanh chóng vươn lên trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất Trung Quốc trong năm 2022.

Theo công bố từ Wuling, dòng Mini EV đã có tổng cộng bốn thế hệ. Tuy nhiên, hai biến thể mang tên Macaron và Gameboy thực chất chỉ là phiên bản đặc biệt phát triển trên nền tảng thế hệ đầu tiên.

Có 3 màu cho khách hàng lựa chọn.

Thế hệ thứ hai "thực thụ" của Mini EV là mẫu hatchback đô thị 5 cửa, ra mắt vào tháng 2/2025. Xe được niêm yết với giá khởi điểm 44.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 6.545 USD). Trong giai đoạn đầu, mẫu xe đạt kết quả kinh doanh tích cực với 61.506 xe đăng ký. Tuy nhiên, đến tháng 1 vừa qua, doanh số giảm mạnh xuống còn 7.133 xe, theo dữ liệu từ China EV DataTracker. Trước diễn biến này, Wuling được cho là sẽ tung ra phiên bản nâng cấp nhằm kích cầu trở lại.

Trong các tài liệu truyền thông chính thức, Wuling gọi bản cập nhật mới là "thế hệ thứ năm". Dù vậy, về bản chất, đây là phiên bản nâng cấp của mẫu Mini EV thế hệ thứ hai.

Bản nâng cấp vẫn duy trì cấu hình 5 cửa nhưng được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất. Xe sở hữu cụm đèn pha tròn đặc trưng, kết hợp dải LED nối liền phía trước, tạo diện mạo trẻ trung. Phong cách này được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với Geely Panda Mini bản nâng cấp ra mắt tháng 4/2025.

Wuling Hongguang Mini EV vốn cũng được một bộ phận khách hàng Việt biết tới. Song, mẫu xe điện này tại Việt Nam chỉ phân phối bản 2 cửa với bán với giá dưới 200 triệu, song vẫn chưa được nhiều khách hàng Việt mặn mà vì một vài những hạn chế về hạ tầng trạm sạc cùng giá bán.





So với mẫu hiện hành, Mini EV nâng cấp có kích thước tổng thể 3.268 x 1.520 x 1.575 mm, chiều dài cơ sở 2.190 mm. Như vậy, xe dài hơn 12 mm, rộng hơn 10 mm nhưng thấp hơn 3 mm. Thay đổi kích thước chủ yếu đến từ việc điều chỉnh thiết kế cản trước và sau.

Mẫu xe mới được cung cấp ba màu sơn gồm xám, xanh lá và be. Đáng chú ý, hai tông màu cơ bản là trắng và đen lại không xuất hiện trong danh mục tùy chọn lần này.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Wuling đã nộp hồ sơ xin cấp phép bán hàng cho biến thể hai cửa của Mini EV nâng cấp. Phiên bản này có kích thước 3.043 x 1.520 x 1.590 mm.

Cả hai biến thể hai cửa và năm cửa đều sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, công suất 30 kW (42 mã lực). Thông tin về dung lượng pin và phạm vi hoạt động hiện vẫn chưa được công bố. Nội thất xe bố trí 4 chỗ ngồi, phù hợp nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị.

Giá hatchback hạng A Wuling Hongguang Mini EV

Giới quan sát dự đoán phiên bản nâng cấp của Wuling Hongguang Mini EV sẽ sớm được mở bán tại Trung Quốc với mức giá tương đương bản hiện hành, dao động khoảng 44.800 – 50.800 nhân dân tệ (khoảng 168-190 triệu đồng). Nếu giữ nguyên mức giá này, mẫu hatchback điện cỡ nhỏ của Wuling nhiều khả năng tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh trong phân khúc xe điện giá rẻ.

Giá xe Wuling Mini EV tại Việt Nam hiện dao động từ 197 triệu đến hơn 300 triệu đồng tùy phiên bản, sau khi được TMT Motors điều chỉnh giảm giá sâu. Các phiên bản chính bao gồm LV1 và LV2 (pin 120km hoặc 170km), nổi bật với mức giá khởi điểm rất cạnh tranh cho nhu cầu di chuyển đô thị.

Ô tô điện giá rẻ ở Việt Nam: Chỉ từ 197 triệu đồng, trang bị sang, xịn vượt tầm giá

Ô tô điện Wuling Hongguang Mini EV: 197 - 231 triệu đồng

Wuling Hongguang Mini EV

Wuling Hongguang Mini EV không còn là mẫu xe quá xa lạ với người Việt. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này lần đầu được đơn vị phân phối TMT Motors giới thiệu đến người dùng trong nước vào tháng 6.2023, với mức giá từ 239 - 279 triệu đồng.

Tuy nhiên dưới sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, thương hiệu Trung Quốc buộc phải nhiều lần điều chỉnh giá bán cho Mini EV. Hiện tại, mẫu xe điện Trung Quốc có mức niêm yết cho 2 phiên bản lần lượt 197 triệu đồng và 231 triệu đồng. Là mẫu ô tô rẻ nhất thị trường.

Ô tô điện VinFast VF 3: 299 triệu đồng

VinFast VF 3

Không lâu sau sự xuất hiện của Wuling Hongguang Mini EV, tháng 5.2024, thị trường ô tô Việt Nam chào đón thêm một mẫu xe khác cũng thuộc phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ giá rẻ là VinFast VF 3. Thời điểm ra mắt, mẫu xe thương hiệu Việt này được phân phối 2 tùy chọn có giá dao động từ 235 - 315 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại, VF 3 chỉ còn phiên bản duy nhất bán kèm pin, giá 299 triệu đồng.

Ô tô điện Bestune Xiaoma: 199 triệu đồng

Bestune Xiaoma là mẫu xe siêu nhỏ mới nhất được mở bán trong nước

Ngoài 2 cái tên kể trên, thị trường ô tô Việt trong năm 2025 vừa chào đón thêm một mẫu ô tô cỡ siêu nhỏ khác có tên gọi Bestune Xiaoma. "Tân binh" từ Trung Quốc cũng có kết cấu 2 cửa và 4 chỗ ngồi. Kích thước dài, rộng, cao lần lượt 3.000 x 1.510 x 1.630 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 1.953 mm; định vị nằm giữa Wuling Hongguang Mini EV và VinFast VF 3.

Tại Việt Nam, Bestune Xiaoma mở bán một phiên bản với giá khá dễ tiếp cận, ở mức 199 triệu đồng. Dù vậy, xe trang bị tính năng không thua kém những mẫu mã cùng phân khúc.

Ô tô điện Baojun Yep: 260 triệu đồng

Baojun Yep

Đây là mẫu xe thuộc thương hiệu Baojun, được phát triển và phân phối bởi liên doanh SGMW (SAIC-GM-Wuling).

Baojun Yep có giá từ 260 đến 280 triệu đồng.







