Giá lăn bánh Kia Soluto mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất, Hyundai Accent và Toyota Vios không so lại về giá

Kia Soluto đang có một cuộc đua giảm giá đầy bất ngờ.

Điểm mạnh của Kia Soluto lại chính là mức giá cực kỳ hấp dẫn. Trong bối cảnh thị trường ô tô đang chững lại, Soluto với mức giảm giá 17-47 triệu đồng khiến giá bán của các phiên bản như MT Deluxe, AT Deluxe hay AT Luxury chỉ còn dao động từ 339 triệu đồng đến 402 triệu đồng, giúp mẫu xe này dễ dàng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Để Kia Soluto lăn bánh hợp pháp trên các tuyến đường Việt Nam, ngoài giá niêm yết, khách hàng cần chi thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ (10 - 12%), phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự...

Bảng giá lăn bánh Kia Soluto mới nhất

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (Triệu VNĐ) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác KIA Soluto MT 386 454 446 427 Ưu đãi lên đến 47 triệu đồng KIA Soluto MT Deluxe 397 466 458 439 Ưu đãi lên đến 28 triệu đồng KIA Soluto AT Deluxe 422 494 486 467 Ưu đãi lên đến 17 triệu đồng



Đánh giá xe Kia Soluto

Phiên bản nâng cấp mới nhất của Kia Soluto đã được Kia Việt Nam cập nhật vào đầu tháng 11/2021 với logo Kia mới cùng một số trang bị bổ sung trên tất cả phiên bản. Cụ thể, những trang bị mới gồm có tựa đầu tại vị trí trung tâm, tựa tay trung tâm. Ngoài ra, 3 vị trí tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao chứ không phải cố định như các phiên bản cũ và tất cả các ghế có thể điều chỉnh độ ngả lưng lên đến 99 độ.

2 phiên bản AT Deluxe và MT Deluxe của Kia Soluto được bổ sung cốp sau mở bằng nút điện và gương chiếu hậu gập điện.





Kia Soluto mang tới cho người tiêu dùng Việt 5 màu sơn ngoại thất là Xanh lam (Blue Stream), Bạc (Titanium Silver), Đỏ (Marcato Red), Đen (Aurora Black Pearl) và Trắng (Clear White).

Diện mạo của Kia Soluto có những nét thiết kế đặc trưng như cụm đèn pha thiết kế khá tròn trịa và lưới tản nhiệt dạng mũi hổ. Những chi tiết như khe hút gió và hốc đèn sương mù của xe được thiết kế khá đơn giản. Mẫu sedan hạng B của Kia sử dụng đèn pha halogen choá phản xạ thông thường.

Bên trong cabin, Kia Soluto được bố trí thực dụng, đơn giản. Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu có thiết kế đẹp mắt, thể thao, tích hợp các nút bấm điều khiển; đồng hồ là sự kết hợp giữa 2 dạng màn hình điện tử và analog; khởi động bằng chìa khoá; ghế bọc dal cửa gió điều hoà 2 bên được thiết kế tròn khá điệu; hệ thống thông tin giải trí gồm màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa.

“Trái tim” của Kia Soluto là động cơ Kappa 1.4L, 4 xi-lanh thẳng hàng với công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp.

Chưa dừng ở đó, Kia Soluto còn sở hữu các tiện ích hỗ trợ vận hành như hệ thống treo sau thanh xoắn, hệ thống treo trước kiểu McPherson và hệ thống lái trợ lực điện MDPS.

Kia Soluto có khung xe được chế tạo bằng thép cường lực AHSS (Advanced High Strength Steel). Mẫu sedan hạng B này được trang bị các tính năng như hệ thống tự động khoá cửa khi xe chạy, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, phanh đĩa ở cả phía trước và sau.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.