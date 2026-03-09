Hatchback hạng B giá 240 triệu đồng thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, chạy 530km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning sẽ về Việt Nam
GĐXH - Hatchback hạng B sở hữu thiết kế bắt mắt, trang bị công nghệ hiện đại cùng mức giá dễ tiếp cận đang thu hút nhiều sự chú ý, đặt ra câu hỏi về khả năng sớm góp mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
Hatchback hạng B thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, đi xa tới 530km/1 lần sạc
MG4 EV thế hệ mới đã chính thức trình làng tại Triển lãm ô tô Thành Đô 2025, diễn ra vào cuối tháng 8 tại Thành Đô (Trung Quốc).
Mẫu hatchback điện này được phát triển trên nền tảng thuần điện E3 do SAIC Motor phát triển, định vị ở phân khúc xe điện cỡ nhỏ. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe có thể di chuyển tối đa 530 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn CLTC, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh từ 30% lên 80% chỉ trong 20 phút.
Về thiết kế, MG4 EV sở hữu diện mạo hiện đại với cụm đèn pha projector mới, lưới tản nhiệt dạng tổ ong phân đoạn, các hốc hút gió trước tạo hình sắc nét cùng logo MG phát sáng. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 4.395 x 1.842 x 1.551 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm.
Không gian nội thất nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm đặt nổi. Hãng xe vẫn duy trì một số nút bấm vật lý nhằm tăng tính tiện dụng.
Tùy phiên bản, MG4 EV được trang bị màn hình kích thước 10,25 inch (độ phân giải 720P), 12,8 inch (1080P) hoặc 15,6 inch (2.5K). Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155, hỗ trợ kết nối MG x OPPO Smart Connectivity System.
Ở bản cao cấp nhất, xe được bổ sung gói hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, 4 camera 360 độ, camera trước 8 MP và camera sau. Hệ thống vận hành trên nền tảng chip Horizon Journey J6e, cung cấp các tính năng NOA (Navigation On Assist) tốc độ cao như hỗ trợ tự động chuyển làn, giữ làn, chuyển làn theo tín hiệu xi-nhan và đỗ xe thông minh.
Về vận hành, MG4 EV sử dụng động cơ điện tích hợp “6 trong 1”, cho công suất tối đa 120 kW (161 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, tốc độ tối đa 160 km/h. Xe trang bị pin Lithium Iron Phosphate (LFP) với hai tùy chọn dung lượng 42,8 kWh và 53,9 kWh, cho phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC lần lượt 437 km và 530 km. Cả hai phiên bản pin đều hỗ trợ sạc nhanh 30-80% trong 20 phút.
Theo Car News China, chỉ sau 15 ngày mở bán, MG4 EV thế hệ mới đã ghi nhận hơn 26.000 đơn đặt hàng, vượt năng lực sản xuất ước tính khoảng 15.000 xe mỗi tháng. Trong 24 giờ đầu tiên nhận đặt cọc, mẫu xe điện giá rẻ này thu về 11.067 đơn hàng, tương đương trung bình 460 xe mỗi giờ.
Giá hatchback hạng B MG4 EV
Tại Trung Quốc, MG4 EV được phân phối với 5 phiên bản, giá ưu đãi khởi điểm từ 65.800 NDT (khoảng 240 triệu đồng).
Ở thị trường Việt Nam, MG4 EV đã ra mắt từ tháng 6/2025 với hai phiên bản Deluxe và Luxury, giá bán đề xuất lần lượt 828 - 948 triệu đồng (đã bao gồm pin). Dù đã điều chỉnh giảm hơn 300 triệu đồng so với thời điểm ban đầu về mức 620 triệu, song mẫu xe này hiện vẫn gặp nhiều thách thức trong việc tiếp cận và thuyết phục khách hàng Việt vì chưa có hệ thống trạm sạc như các đối thủ khác.
