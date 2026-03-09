Hatchback hạng B giá 240 triệu đồng thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, chạy 530km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning sẽ về Việt Nam

Trải nghiệm hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 giá 265 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, động cơ hybrid, bổ sung số sàn rẻ hơn cả Kia Morning GĐXH - Hatchback hạng B Toyota Yaris 2026 tập trung nâng cấp đáng kể hệ thống thông tin giải trí, đồng thời bổ sung tùy chọn hộp số sàn truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Hatchback hạng B thiết kế sang xịn, hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, đi xa tới 530km/1 lần sạc

MG4 EV thế hệ mới với giá bán quy đổi chỉ 240 triệu. Ảnh: Tổng hợp

MG4 EV thế hệ mới đã chính thức trình làng tại Triển lãm ô tô Thành Đô 2025, diễn ra vào cuối tháng 8 tại Thành Đô (Trung Quốc).

Mẫu hatchback điện này được phát triển trên nền tảng thuần điện E3 do SAIC Motor phát triển, định vị ở phân khúc xe điện cỡ nhỏ. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe có thể di chuyển tối đa 530 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn CLTC, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh từ 30% lên 80% chỉ trong 20 phút.

Về thiết kế, MG4 EV sở hữu diện mạo hiện đại với cụm đèn pha projector mới, lưới tản nhiệt dạng tổ ong phân đoạn, các hốc hút gió trước tạo hình sắc nét cùng logo MG phát sáng. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 4.395 x 1.842 x 1.551 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm.

Không gian nội thất nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm đặt nổi. Hãng xe vẫn duy trì một số nút bấm vật lý nhằm tăng tính tiện dụng.

Tùy phiên bản, MG4 EV được trang bị màn hình kích thước 10,25 inch (độ phân giải 720P), 12,8 inch (1080P) hoặc 15,6 inch (2.5K). Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155, hỗ trợ kết nối MG x OPPO Smart Connectivity System.

EV4 EV thế hệ mới sở hữu thiết kế đẹp cùng nhiều tính năng an toàn như hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, 4 camera 360 độ, hệ thống camera trước và sau. Ảnh: Tổng hợp

Ở bản cao cấp nhất, xe được bổ sung gói hỗ trợ lái nâng cao với 12 radar siêu âm, 4 camera 360 độ, camera trước 8 MP và camera sau. Hệ thống vận hành trên nền tảng chip Horizon Journey J6e, cung cấp các tính năng NOA (Navigation On Assist) tốc độ cao như hỗ trợ tự động chuyển làn, giữ làn, chuyển làn theo tín hiệu xi-nhan và đỗ xe thông minh.

Về vận hành, MG4 EV sử dụng động cơ điện tích hợp “6 trong 1”, cho công suất tối đa 120 kW (161 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, tốc độ tối đa 160 km/h. Xe trang bị pin Lithium Iron Phosphate (LFP) với hai tùy chọn dung lượng 42,8 kWh và 53,9 kWh, cho phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC lần lượt 437 km và 530 km. Cả hai phiên bản pin đều hỗ trợ sạc nhanh 30-80% trong 20 phút.

Khoang nội thất hiện đại của MG4 phiên bản điện. Xe có khả năng di chuyển lên tới 530km/1 lần sạc. Ảnh: Tổng hợp

Theo Car News China, chỉ sau 15 ngày mở bán, MG4 EV thế hệ mới đã ghi nhận hơn 26.000 đơn đặt hàng, vượt năng lực sản xuất ước tính khoảng 15.000 xe mỗi tháng. Trong 24 giờ đầu tiên nhận đặt cọc, mẫu xe điện giá rẻ này thu về 11.067 đơn hàng, tương đương trung bình 460 xe mỗi giờ.

Giá hatchback hạng B MG4 EV

Tại Trung Quốc, MG4 EV được phân phối với 5 phiên bản, giá ưu đãi khởi điểm từ 65.800 NDT (khoảng 240 triệu đồng).

Ở thị trường Việt Nam, MG4 EV đã ra mắt từ tháng 6/2025 với hai phiên bản Deluxe và Luxury, giá bán đề xuất lần lượt 828 - 948 triệu đồng (đã bao gồm pin). Dù đã điều chỉnh giảm hơn 300 triệu đồng so với thời điểm ban đầu về mức 620 triệu, song mẫu xe này hiện vẫn gặp nhiều thách thức trong việc tiếp cận và thuyết phục khách hàng Việt vì chưa có hệ thống trạm sạc như các đối thủ khác.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.