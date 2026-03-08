Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm cực sốc, thấp kỷ lục, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang cực hấp dẫn bởi ưu đãi lớn, nhiều mẫu xe hạng B thậm chí còn thấp hơn cả xe hạng A.
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm cực sốc
Tâm điểm của chương trình là Honda Civic e:HEV RS – phiên bản hybrid cao cấp nhất dòng Civic. Mẫu sedan hạng C này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 100 triệu đồng. Đây là mức ưu đãi cao nhất trong danh mục sản phẩm Honda hiện nay, giúp giá lăn bánh của Civic e:HEV RS giảm đáng kể so với trước.
Ngoài Civic, các mẫu xe Honda còn lại được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Với Honda City, khách hàng có thể tiết kiệm từ 25 đến 28 triệu đồng tùy phiên bản G, L hoặc RS. Mức hỗ trợ này giúp sedan hạng B của Honda gia tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh phân khúc phổ thông đang chịu áp lực lớn từ cả sedan lẫn SUV cỡ nhỏ.
Ở nhóm SUV, Honda CR-V tiếp tục góp mặt trong danh sách ưu đãi với hai phiên bản G và L 2WD. Giá trị hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng cho bản G và 55 triệu đồng cho bản L 2WD. Đây là động thái đáng chú ý khi Honda CR-V vẫn là một trong những mẫu SUV cỡ C có doanh số ổn định trên thị trường.
Honda BR-V và Honda HR-V cũng không đứng ngoài cuộc đua khuyến mại. Với BR-V, khách hàng được giảm chi phí tương đương 31 đến 35 triệu đồng tùy phiên bản G hoặc L. Trong khi đó, Honda HR-V bản L được hỗ trợ khoảng 37 triệu đồng.
Song song với chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, Honda Việt Nam tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đổi xe chính hãng trong tháng 3/2026. Chương trình áp dụng cho khách hàng bán thành công xe Honda đã qua sử dụng và lên đời các mẫu mới gồm Honda CR-V, Honda Civic, Honda BR-V và Honda HR-V tại đại lý chính hãng trong cùng thời gian.
Mức hỗ trợ tiền mặt cho chương trình đổi xe lần lượt là 30 triệu đồng đối với Honda CR-V và Honda Civic, trong khi Honda BR-V và Honda HR-V được hỗ trợ 20 triệu đồng. Chính sách này giúp giảm thêm chi phí sở hữu cho nhóm khách hàng trung thành, đồng thời thúc đẩy vòng đời sản phẩm mới.
Bảng giá xe ô tô Honda được khuyến mại
Đánh giá xe ô tô Honda
Tại Việt Nam, City là một trong những mẫu xe thành công của Honda. Ở phiên bản mới nhất, mẫu sedan cỡ B được tạo hình theo phong cách thể thao, nội thất bọc da ở bản RS và L, tích hợp các công nghệ an toàn chủ động của gói hỗ trợ lái xe Honda Sensing.
Tương tự, CR-V cũng là mẫu xe trang bị Honda Sensing trên mọi phiên bản, gây ấn tượng nhờ động cơ tăng áp 1.5, công suất 188 mã lực.
Ra mắt thế hệ thứ 11 tại Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Civic mang làn gió mới cho phân khúc sedan cỡ C, điểm nhấn là động cơ hybrid kết hợp DNA thể thao đặc trưng của hãng Nhật, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
BR-V thuộc phân khúc MPV cỡ B, trang bị động cơ 1.5 cho công suất 119 mã lực và gói hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên mọi phiên bản, nhận đánh giá an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.
