Giá USD hôm nay 24/4: USD bật tăng diện rộng, ngân hàng nâng giá EUR, bảng Anh quay đầu giảm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá USD hôm nay trong nước, ngân hàng nâng giá USD, EUR

Ngày 24/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng so với phiên trước, lên mức 25.113 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng được điều chỉnh tăng tương ứng:

Vietcombank mua vào ở mức 26.108 – 26.138 đồng/USD, bán ra 26.368 đồng/USD

SeAbank mua vào ở mức 26.118 – 26.138 đồng/USD, bán ra 26.368 đồng/USD

VietinBank mua vào 26.125 đồng/USD, bán ra 26.368 đồng/USD

ACB mua vào 26.110 – 26.140 đồng/USD, bán ra 26.360 đồng/USD

Ở chiều ngược lại, các ngoại tệ chủ chốt giảm nhẹ. Tại Vietcombank, đồng EUR giảm 97 đồng, xuống mức 30.017 – 30.320 đồng (mua vào) và 31.600 đồng (bán ra). Đồng bảng Anh cũng giảm 30 đồng, giao dịch quanh mức 34.607 – 34.957 đồng mua vào và 36.076 đồng bán ra.

Diễn biến này cho thấy tỷ giá USD trong nước đang bám sát xu hướng tăng của thị trường quốc tế.

Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng MB 24/4.

Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank 24/4.

Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SeAbank 24/4.

USD thế giới bật tăng diện rộng

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – tăng thêm 0,21 điểm, lên mức 98,8 điểm.

Đồng USD đang hướng tới một tuần tăng giá trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt là liên quan đến xung đột giữa Mỹ và Iran. Những diễn biến tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới – đã làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng, khiến dòng tiền có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn như USD.

Trước đó, đồng bạc xanh từng tăng mạnh trong tháng 3 do lo ngại xung đột leo thang, song đã có thời điểm hạ nhiệt. Tuy nhiên, với những diễn biến mới, USD đang lấy lại đà tăng khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Theo phân tích của chuyên gia tài chính ngân hàng Lê Xuân Hinh, trong ngắn hạn, biến động của USD sẽ tiếp tục phụ thuộc vào: Diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông

Tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư

Chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)

Trong bối cảnh các yếu tố rủi ro vẫn hiện hữu, đồng USD nhiều khả năng tiếp tục duy trì xu hướng tăng, dù thị trường có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.