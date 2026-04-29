Giá vàng hôm nay 29/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji còn bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Sáng nay, SJC điều chỉnh giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch về mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
SJC niêm yết giá vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 162,5-165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra và 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 163-165,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 28/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh theo giá thế giới và sự tăng nhanh của đồng USD.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 28/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.
SJC niêm yết giá vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 164-167,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,8 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 164,5-167,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 8h33' ngày 29/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.580 USD/ounce. Đà giảm giá đã thu hẹp lại so với phiên đêm qua.
Tới 20h ngày 28/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.570 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.580 USD/ounce.
So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới tăng khoảng 9,6% (tương đương 415 USD/ounce). Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới ở mức 145,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 22,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 28/4.
