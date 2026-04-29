Giá vàng hôm nay 29/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

SJC điều chỉnh giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch về mức 163-166 triệu đồng/lượng

Sáng nay, SJC điều chỉnh giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch về mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

SJC niêm yết giá vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 162,5-165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra và 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 163-165,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 28/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh theo giá thế giới và sự tăng nhanh của đồng USD.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 28/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 164-167,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,8 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 164,5-167,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 8h33' ngày 29/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.580 USD/ounce. Đà giảm giá đã thu hẹp lại so với phiên đêm qua.

Tới 20h ngày 28/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.570 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.580 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới tăng khoảng 9,6% (tương đương 415 USD/ounce). Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới ở mức 145,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 22,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 28/4.



