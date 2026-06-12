Trải nghiệm Honda SH 150i 2026 đẹp long lanh, thiết kế trong suốt độc đáo, màn hình TFT hiện đại, nâng cấp trang bị giá rẻ?

Giá xe máy Honda giảm cực mạnh, SH, SH Mode rẻ khó tin, Vision thấp chưa từng thấy GĐXH - Giá xe máy Honda đang giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

Honda SH 150i 2026 đẹp long lanh, nâng cấp trang bị

Honda SH 150i 2026

Honda tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe tay ga cao cấp với sự xuất hiện của SH150i, phiên bản đặc biệt mang ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, kết hợp giữa công nghệ vật liệu hiện đại và phong cách sang trọng đặc trưng của dòng SH. Không chỉ là một phương tiện di chuyển, mẫu xe mới được phát triển như một tuyên ngôn về cá tính, thẩm mỹ và trải nghiệm dành cho những khách hàng yêu thích sự khác biệt.

Điểm nhấn nổi bật nhất trên SH150i nằm ở bộ vỏ xe sử dụng vật liệu bán trong suốt với sắc xanh Vetro Blue độc đáo. Khác với những lớp sơn truyền thống, màu sắc và hiệu ứng ánh sáng được tích hợp trực tiếp trong vật liệu thân vỏ, tạo nên chiều sâu thị giác ấn tượng. Dưới tác động của ánh sáng tự nhiên, bề mặt xe liên tục thay đổi sắc độ, mang đến vẻ đẹp sống động và cuốn hút từ mọi góc nhìn.





Điểm nhấn nổi bật nhất trên SH150i nằm ở bộ vỏ xe

Để tạo nên hiệu ứng đặc biệt này, Honda ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến với vật liệu technopolymer có độ trong suốt cao, kết hợp cùng các vi hạt thủy tinh siêu mịn được phân bố đồng đều trong cấu trúc thân xe. Những hạt thủy tinh đóng vai trò như các lăng kính siêu nhỏ, phản xạ và khúc xạ ánh sáng theo nhiều hướng khác nhau, tạo nên hiệu ứng lấp lánh độc đáo tương tự mặt nước trong xanh dưới ánh nắng.

Không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ, công nghệ vật liệu mới còn góp phần nâng cao tính bền vững trong sản xuất. Nhờ loại bỏ quy trình sơn truyền thống, quá trình chế tạo thân xe giúp giảm lượng khí thải CO₂ và hạn chế các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thường phát sinh trong công nghệ sơn thông thường. Đây là một trong những nỗ lực của Honda trong việc hướng tới các giải pháp thân thiện hơn với môi trường mà vẫn bảo đảm chất lượng và độ bền sản phẩm.





Thiết kế bán trong suốt cũng tạo nên nét đặc trưng hiếm thấy

Thiết kế bán trong suốt cũng tạo nên nét đặc trưng hiếm thấy trên một mẫu xe tay ga thương mại. Thông qua lớp vỏ Vetro Blue, người dùng có thể quan sát một phần kết cấu kỹ thuật bên trong như khung xe, hệ thống dây dẫn và các chi tiết cơ khí được hoàn thiện tinh xảo. Cách thể hiện này gợi nhớ đến những chiếc đồng hồ cơ lộ máy cao cấp, nơi vẻ đẹp của công nghệ trở thành một phần của thiết kế.

SH150i Vetro Blue vẫn đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về độ bền.

Dù sở hữu diện mạo đầy tính nghệ thuật, SH150i Vetro Blue vẫn đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về độ bền. Bộ vỏ xe đã trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về khả năng chống va đập, chống tia UV và độ ổn định màu sắc, bảo đảm độ trong suốt cũng như chất lượng sử dụng trong thời gian dài.

Bên dưới lớp vỏ độc đáo là khối động cơ 150cc mạnh mẽ, mang đến khả năng vận hành linh hoạt và ổn định trong môi trường đô thị. Xe được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, chìa khóa thông minh Smart Key và hệ thống chiếu sáng LED toàn phần. Những trang bị này không chỉ nâng cao độ an toàn mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng tiện nghi, xứng tầm một mẫu scooter cao cấp.

Giá Honda SH 150i

GIá Honda SH 150i thị trường Việt Nam dao động từ 235 - 300 triệu đồng.

Sự kết hợp giữa thiết kế khác biệt, công nghệ vật liệu tiên tiến và những trang bị hiện đại giúp Honda SH150i Vetro Blue trở thành điểm nhấn mới trong gia đình SH. Mẫu xe không chỉ hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày mà còn là biểu tượng của phong cách sống hiện đại, nơi giá trị thẩm mỹ, công nghệ và đẳng cấp được hội tụ trong một sản phẩm duy nhất.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.