Giá xăng dầu bất ngờ đồng loạt bật tăng, mức cao nhất gần 1.500 đồng/lít

Thứ năm, 15:29 30/10/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Chiều 30/10, Bộ Công thương vừa ban hành giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường mới, có hiệu lực từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu các loại đều bật tăng.

Bộ Công thương cho biết, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 19.760 đồng/lít (tăng 710 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 728 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.488 đồng/lít (tăng 762 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.203 đồng/lít (tăng 1.318 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 19.271 đồng/lít (tăng 1.156 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.639 đồng/kg (tăng 541 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Giá xăng dầu bất ngờ đồng loạt bật tăng, mức cao nhất gần 1.500 đồng/lít - Ảnh 1.

Chiều 30/10, Bộ Công thương vừa ban hành giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường mới, có hiệu lực từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu các loại đều bật tăng.

Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23/10/2025 - 29/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc;

OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá  xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh.

Do đó, tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới;

Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bảo Loan
