Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóa
GĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.
Bộ Công Thương cho biết, thời tiết mưa bão diễn biến phức tạp đang gây khó khăn cho lưu thông, cung ứng hàng hóa, nhất là tại các địa phương bị chia cắt bởi lũ lụt, sạt lở. Đồng thời, từ nay đến cuối năm, nhu cầu tiêu dùng dự báo sẽ tăng mạnh.
Để chủ động ứng phó, Bộ yêu cầu Sở Công Thương các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường; phối hợp cùng doanh nghiệp sử dụng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, kết hợp huy động nguồn xã hội hóa để bảo đảm cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Lực lượng Quản lý thị trường cần tăng cường giám sát, yêu cầu doanh nghiệp cam kết cung ứng liên tục các mặt hàng thiết yếu, vật liệu xây dựng, máy phát điện, thiết bị tích trữ điện – nước với giá bình ổn.
Các địa phương phải xây dựng phương án cung cấp hàng hóa lưu động tại khu vực bị mưa lũ, đồng thời chủ động kết nối nguồn hàng từ các tỉnh khác để không gián đoạn cung ứng. Sở Công Thương cần đánh giá khả năng cung ứng, đề xuất điều phối nguồn hàng thiết yếu, đặc biệt trong dịp lễ, Tết, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và kiểm soát lạm phát.
Đối với doanh nghiệp sản xuất, Bộ yêu cầu tăng năng lực sản xuất, ưu tiên hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng cho các vùng chịu thiệt hại nặng nề.
Doanh nghiệp phân phối phải rà soát, điều phối nguồn cung, tập trung vận chuyển, kịp thời cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân vùng thiên tai và triển khai nghiêm túc chương trình dự trữ, bình ổn thị trường cuối năm, Tết Nguyên đán 2026.
Riêng các thương nhân đầu mối xăng dầu, Bộ trưởng yêu cầu bảo đảm tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung.
Doanh nghiệp phải duy trì dự trữ, cung ứng đầy đủ cho toàn hệ thống từ đầu mối đến đại lý, bán đúng giá niêm yết, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường trong mọi tình huống.
