Bộ Công thương sắp tổ chức 'siêu' hội chợ Quốc gia, mức giảm giá hàng hóa lên tới 100%

Tại buổi thông tin, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 172/CĐ-TTg ngày 25/9/2025 về tổ chức Hội chợ Mùa Thu và Quyết định số 2172/QĐ-TTg ngày 3/10/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025, Hội chợ Mùa Thu 2025 (tên tiếng Anh: Vietnam Golden Autumn Fair), sự kiện thương mại cấp quốc gia với quy mô và tầm vóc chưa từng có này do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, UBND TP. Hà Nội và các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Hội chợ Mùa Thu 2025 mang chủ đề "Kết nối con người với sản xuất – kinh doanh" (Connecting People, Creating Prosperity), dự kiến diễn ra từ 25/10 -4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), với khoảng 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, kỳ vọng thu hút 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Hội chợ Mùa Thu 2025 mang chủ đề "Kết nối con người với sản xuất – kinh doanh", dự kiến diễn ra từ 25/10 -4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Ảnh: Bảo Loan



Sự kiện nhằm quảng bá nội lực sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng trong nước, thúc đẩy xuất nhập khẩu và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8%.

Tiếp nối thành công của Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", Hội chợ Mùa Thu hướng đến xây dựng chuỗi hội chợ "bốn mùa" thường niên Xuân, Hạ, Thu, Đông, tạo điểm đến xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa và kích cầu tiêu dùng thường xuyên cho Việt Nam.

Hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt Nam, người tiêu dùng hưởng ưu đãi đến 100%

Ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Hà Nội được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025. Không gian hội chợ sẽ được tái hiện với chủ đề "Sắc thu Hà Nội", mang đến cho du khách trong và ngoài nước trải nghiệm đặc trưng của mùa thu Thủ đô – với cốm xanh, lá bàng đỏ, hương hoa sữa, lụa Vạn Phúc và những gam màu ấm áp của phố cổ.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì dàn dựng không gian văn hóa – nghệ thuật "Tinh hoa văn hóa Việt Nam", nơi trưng bày và trình diễn 12 ngành công nghiệp văn hóa. Xen kẽ là các chương trình nghệ thuật ngoài trời giới thiệu âm nhạc dân tộc, trình diễn thời trang, múa đương đại và nhiều tiết mục giao lưu quốc tế.

Chiều 14/10, Bộ Công thương đã thông tin về 'siêu' Hội chợ Mùa Thu 2025. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay. Buổi họp báo do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì. Ảnh: Bảo Loan

Một trong những điểm nhấn được ông Vũ Bá Phú đặc biệt nhấn mạnh là Lễ hội Ẩm thực Việt Nam trong khuôn khổ hội chợ. 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ mang đến đặc sản ba miền Bắc – Trung – Nam, được chế biến và phục vụ tại chỗ, dưới sự kiểm soát chặt chẽ về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, hội chợ sẽ có "Không gian lễ hội bia Việt Nam", quy tụ hơn 300 thương hiệu bia lớn và bia thủ công trong nước, tạo nên không gian giao lưu – thưởng thức – trải nghiệm ẩm thực sôi động.

Cũng theo ông Phú: "Hội chợ Mùa Thu 2025 là lần đầu tiên được tổ chức, nhưng với sự chuẩn bị nghiêm túc, sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi tin rằng đây sẽ là sự kiện xúc tiến thương mại tầm vóc quốc gia, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt, thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng trong nước và lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập, sáng tạo ra thế giới. Chúng tôi mong rằng du khách đến với Hội chợ Mùa Thu không chỉ để tham quan, mua sắm, mà còn được hòa mình vào không khí lễ hội, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và tinh thần Việt Nam trong mùa thu Hà Nội".

Về quyền lợi của người tiêu dùng, ông Phú thông tin thêm, Bộ Công Thương đã áp dụng mức khuyến mại 100% đối với các chủ thể, doanh nghiệp tham gia hội chợ. Đây là mức hỗ trợ tối đa có thể áp dụng tùy thuộc vào năng lực tài chính của từng đơn vị, doanh nghiệp. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo nên sự bùng nổ về doanh thu, góp phần thúc đẩy sức mua và quảng bá sản phẩm Việt đến đông đảo người tiêu dùng.

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc chất lượng hàng hóa sẽ đảm bảo ra sao?

Trước câu hỏi của phóng viên Ban Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) về các phương án đáp ứng y tế và đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, ông Nguyễn Ánh Dương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội cho biết: "Hiện Hà Nội có hơn 1.350 làng nghề, trong đó nhiều sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu sẽ được giới thiệu tại sự kiện lần này. Thành phố đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về hình ảnh, màu sắc, nội dung chương trình, đảm bảo sự phong phú, đa dạng của các gian hàng".

Ông Nguyễn Ánh Dương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội thông tin về phương án đáp ứng y tế và đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Ảnh: Bảo Loan

"Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và đáp ứng y tế, TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng. Lãnh đạo thành phố cũng đã yêu cầu lựa chọn những đơn vị, doanh nghiệp uy tín tham gia, đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, nguồn gốc, mẫu mã và giá cả sản phẩm", ông Dương cho hay.

Cũng theo vị Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội: "Các lực lượng chức năng như y tế, công thương, quản lý thị trường, nông nghiệp và môi trường được phân công phối hợp thường xuyên kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ và giá cả hàng hóa trong suốt thời gian hội chợ diễn ra".

Trong khuôn khổ của Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra một số sự kiện đáng chú ý, gồm: Hội thảo "Nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam qua ứng dụng công nghệ số và kết nối thị trường toàn cầu" (Go Digital – Go Global); Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc; Diễn đàn Chính sách Phát triển Thương mại trong nước; Hội thảo "Bao bì & Thương hiệu Xuất khẩu 2025 – Từ Xu hướng đến Thực hiện"; Chương trình giao thương doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand; Hội thảo phổ biến thông tin, hướng dẫn tiếp cận thị trường Halal tại khu vực Đông Nam Á và Trung Đông; Hội thảo chuyên đề "Phát triển bền vững và Chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp"; Diễn đàn "Ứng dụng công nghệ phát triển cơ sở dữ liệu thương mại số"; Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài; Hội nghị chuyển đổi số với chủ đề "Ứng dụng định danh và xác thực của Bộ Công an để nâng cao an toàn trong hoạt động thương mại điện tử"… cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực khác.

