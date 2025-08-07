Mới nhất
Giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

Thứ năm, 17:22 07/08/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Ngày 7/8, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, các mặt hàng xăng đều tăng giá, các mặt hàng dầu tăng giảm đan xen.

Đề xuất giữ mức giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết 2026: &quot;Túi tiền&quot; người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế được lợi thế nào?Đề xuất giữ mức giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết 2026: 'Túi tiền' người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế được lợi thế nào?

GĐXH - Theo Bộ Tài chính, điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu không chỉ tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước, chỉ số CPI, kiềm chế lạm phát, mà còn góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu thụ xăng dầu và giảm các chi phí gián tiếp đến tiêu dùng các sản phẩm, hàng hóa khác.

Bộ Công thương cho biết, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá, giá bán các mặt hàng  xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 19.608 đồng/lít (tăng 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 466 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.074 đồng/lít (tăng 234 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.800 đồng/lít (giảm 268 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.660 đồng/lít (giảm 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.647 đồng/kg (tăng 114 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít- Ảnh 2.

Ngày 7/8, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, các mặt hàng xăng đều tăng giá, các mặt hàng dầu tăng giảm đan xen.

Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên  Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá  xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới;

Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cận cảnh đàn lợn xuất huyết da vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt đến tay người tiêu dùngCận cảnh đàn lợn xuất huyết da vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt đến tay người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 7/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, một cơ sở ngang nhiên giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vừa kịp thời được cơ quan chức năng phát hiện tại tỉnh Gia Lai.

&quot;Bẫy&quot; từ quảng cáo bất động sản, Bộ Công thương cảnh báo người dân cần thực hiện 4 việc này khi tìm mua chung cư'Bẫy' từ quảng cáo bất động sản, Bộ Công thương cảnh báo người dân cần thực hiện 4 việc này khi tìm mua chung cư

GĐXH - Thị trường bất động sản đang có nhiều hoạt động quảng cáo dự án trên đa nền tảng nhưng không ít nội dung có dấu hiệu thổi phồng tiện ích, cam kết lợi nhuận phi thực tế, nguy cơ đẩy người tiêu dùng vào 'bẫy' kỳ vọng, đối diện nguy cơ mất trắng tiền đặt cọc.

Vụ Công ty C.P. Việt Nam bị &quot;tố&quot; sử dụng lợn bệnh: Bộ NN-MT đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý thông tin tố cáo Vụ Công ty C.P. Việt Nam bị 'tố' sử dụng lợn bệnh: Bộ NN-MT đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý thông tin tố cáo

GĐXH - Để bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Nông nghiệp – Môi trường vừa ký công văn gửi Bộ Công an đề nghị điều tra, xử lý thông tin về việc tố cáo Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt lợn bệnh.

B.Loan
Xã hội
Bốn phương

