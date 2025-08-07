Giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

Đề xuất giữ mức giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết 2026: 'Túi tiền' người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế được lợi thế nào? GĐXH - Theo Bộ Tài chính, điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu không chỉ tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước, chỉ số CPI, kiềm chế lạm phát, mà còn góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu thụ xăng dầu và giảm các chi phí gián tiếp đến tiêu dùng các sản phẩm, hàng hóa khác.

Bộ Công thương cho biết, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:



Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 19.608 đồng/lít (tăng 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 466 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.074 đồng/lít (tăng 234 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.800 đồng/lít (giảm 268 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.660 đồng/lít (giảm 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.647 đồng/kg (tăng 114 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Ngày 7/8, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, các mặt hàng xăng đều tăng giá, các mặt hàng dầu tăng giảm đan xen.

Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới;

Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

