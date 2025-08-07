Giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít
GĐXH - Ngày 7/8, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, các mặt hàng xăng đều tăng giá, các mặt hàng dầu tăng giảm đan xen.
Bộ Công thương cho biết, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 19.608 đồng/lít (tăng 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 466 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 20.074 đồng/lít (tăng 234 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.800 đồng/lít (giảm 268 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 18.660 đồng/lít (giảm 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.647 đồng/kg (tăng 114 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới;
Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.
Nhà riêng trong ngõ tại phường Long Biên, Hà Nội được cho thuê với mức giá đáng chú ýGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê của nhiều căn nhà riêng, kể cả các căn nằm trong ngõ trên địa bàn phường Long Biên (Hà Nội) cũng ghi nhận ở mức cao.
Giá vàng hôm nay 7/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trụ sát trên đỉnh lịch sử, vàng nhẫn cao kỷ lục dù giá thế giới biến động.
Giá lăn bánh Honda City mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, Toyota Vios, Hyundai Accent lo chạy doanh sốGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City mới nhất cực rẻ ở thời điểm đầu tháng 8/2025, tạo ra sự đe dọa cho Toyota Vios và Hyundai Accent về doanh số.
Xe máy điện giá 26 triệu sắp về Việt Nam: Rẻ hơn Vision, pin bền, chỉ bằng giá một chiếc Wave AlphaGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện vừa được hãng xe máy Ấn Độ TVS đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam với giá dự kiến rẻ hơn cả Vision.
Xe gầm cao SUV hạng A giá 201 triệu đồng được ví như Hyundai Grand i10, cạnh tranh Kia Sonet, Toyota Raize, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A được ví như Grand i10 phiên bản SUV đang gây chú ý mạnh mẽ tại Ấn Độ nhờ mức giá dễ tiếp cận và trang bị “vượt khung” phân khúc.
Bất ngờ trước giá nhà mặt phố cho thuê tại phường Long Biên, Hà Nội sau sáp nhậpGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ghi nhận tại thời điểm tháng 8/2025, không chỉ giá bán, mà cả giá cho thuê của nhiều căn nhà mặt phố trên địa bàn phường Long Biên, Hà Nội cũng đang ở ngưỡng cao.
Xuất hiện ngân hàng tung lãi 6,8% với điều kiện cực đơn giản: Gửi 100 triệu đồng có bao nhiêu tiền?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Một nhà băng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.
Xe máy 70cc giá 13 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại, hấp dẫn hơn hẳn xe số Wave Alpha, Yamaha ExciterGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy 70cc của Honda vừa được tái sinh với phiên bản 2026 cực đẹp mắt và ấn tượng, xe được mở bán với mức giá chỉ 13 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc.
Xe gầm cao SUV hạng C giá 470 triệu đồng đẹp sang chảnh rẻ bằng nửa Honda CR-V, Tucson, chỉ ngang Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng C đang khiến khách hàng phát sốt nhờ giá bán siêu rẻ chỉ 470 triệu đồng, rẻ bằng nửa Mazda CX-5 và Honda CR-V.
Xe gầm cao SUV hạng C giá 470 triệu đồng đẹp sang chảnh rẻ bằng nửa Honda CR-V, Tucson, chỉ ngang Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng C đang khiến khách hàng phát sốt nhờ giá bán siêu rẻ chỉ 470 triệu đồng, rẻ bằng nửa Mazda CX-5 và Honda CR-V.