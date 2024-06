Giám đốc Công an Phú Thọ chỉ đạo điều tra vụ bé 11 tuổi bị mẹ và người tình đánh

Chiều 27/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Công an TP Việt Trì khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến cháu C.S.N.M (11 tuổi) ở phường Minh Phương nghi bị mẹ và người tình gây thương tích.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, sau khi xảy ra vụ việc, trực tiếp Đại tá Nguyễn Minh Tuấn đã chỉ đạo Trưởng Công an TP Việt Trì phải khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra giải quyết vụ việc theo đúng quy định, tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm để răn đe, phòng ngừa tội phạm, không để dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Hình ảnh ghi lại thời điểm cháu bé bị bạo hành. Ảnh: XN

Theo nguồn tin riêng của PV VietNamNet, kết quả kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho thấy, cháu M bị nhiều vết thương ở phần mềm, sau một ngày kiểm tra sức khỏe, chữa trị, sáng 27/6, gia đình đã cho cháu M xuất viện.



Trước đó, rạng sáng ngày 26/6, người dân nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc tại nhà chị C.T.N. nên đến hỏi thăm. Sau đó, người dân phát hiện trên người cháu M (11 tuổi, con trai chị N.) có nhiều thương tích.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Minh Phương đã mời chị N cùng bạn trai lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu người mẹ thừa nhận, tối 25/6, tại nhà nghỉ của gia đình ở thành phố Việt Trì, cháu M mở tủ lấy kem ra ăn và để kem chảy, rớt xuống nền nhà. Thấy vậy, mẹ cháu liền quát mắng và cùng với bạn trai dùng đoạn dây điện đánh vào chân, tay của cháu M.

Sau đó, cả 3 người về nhà riêng ở khu Vân Cơ để nghỉ ngơi. Tại đây, chị N lại dùng dây điện đánh con trai lần nữa.