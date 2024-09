Gió mùa Đông Bắc bắt đầu từ đêm nay (21/9)

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất

Khoảng đêm nay 21/9 và sáng sớm 22/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ngày 22-23/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Từ sáng sớm 21/9 đến đêm 22/9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 180mm.

Từ chiều tối 21/9 đến ngày 22/9, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Bắc Bộ mưa dông. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Từ chiều tối 21/9 đến đêm 22/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Trên biển, ngày và đêm 21/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển khu vực Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Cảnh báo, ngày và đêm 22/9, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4m, về đêm gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-3,5m. Từ gần sáng 22/9, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 21/9:

Hà Nội có mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào đến mưa to, từ chiều tối mưa tăng, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào đến mưa to, từ chiều mưa tăng, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-31 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.