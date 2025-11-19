Đứng giữa vòng xoáy phức tạp của tệ nạn xã hội và nguy cơ lây nhiễm chéo, lực lượng Công an nhân dân (CAND) không chỉ thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm mà còn là những chiến sĩ tiên phong trên một "mặt trận thứ hai" đầy rủi ro: "Phòng - Chống HIV/AIDS". Đây là một cuộc chiến thầm lặng, nơi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải đối diện trực tiếp với nguy cơ lây nhiễm cao, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội và quản lý những người lầm lỗi ở các trại giáo dưỡng. Có thể nói, đó là những cuộc chiến không tiếng súng, không khói lửa, nhưng lại đòi hỏi lòng dũng cảm, nghị lực và bản lĩnh chẳng kém nơi chiến trường. Ở đó, những người chiến sĩ CAND vẫn lặng lẽ đối diện với hiểm nguy không phải từ mũi súng kẻ thù, mà từ những nguy cơ vô hình, lẩn khuất trong từng ca trực, từng lần tiếp xúc với phạm nhân mang trong mình 'căn bệnh thế kỷ'.

Đêm ở xã Trạm Thản (tỉnh Phú Thọ) thường yên bình. Ánh đèn vàng hắt xuống từ trụ sở Công an xã trải một dải sáng mỏng như sương. Nhưng phía sau sự yên bình ấy là những câu chuyện mà không phải ai cũng nhìn thấy: những đêm trắng, những cái nhìn lo âu của gia đình, những lần đối mặt với hiểm nguy chỉ từ một vết xước nhỏ.

Trong hành trình ấy Thượng úy Hà Ngọc Linh - cán bộ Công an xã Trạm Thản (tỉnh Phú Thọ) là một trong những "ánh đỏ" bình dị nhưng kiên cường. 12 năm trong ngành nhưng có tới gần 4 năm anh làm việc tại môi trường đặc biệt - nơi những bị can nhiễm HIV đang chấp hành án. Mỗi ngày trôi qua là một bài học về bản lĩnh, về lòng nhân ái và niềm tin vào sự thiện lương còn 'sót lại' trong con người.

Không phải tiếng súng, không phải những trận đánh truy bắt nghẹt thở mà đây là một cuộc chiến khác, nhẫn nại và đầy áp lực hơn: cuộc chiến với nỗi sợ vô hình mang tên HIV/AIDS. Với nhiều người, chỉ cần nghe đến chữ "HIV" đã khiến họ e ngại. Với anh, đó từng là nỗi lo lần đầu tiếp xúc nhưng rồi trở thành động lực để sống đúng với hai chữ "chiến sĩ".

Ít ai biết rằng sau nụ cười hiền dịu là những năm tháng đối diện hiểm nguy âm thầm, đặc biệt là trong thời gian công tác trực tiếp với phạm nhân nhiễm HIV/AIDS khi còn ở Đội Thi hành án Hình sự (THAHS) và Hỗ trợ tư pháp (HTTP) - Công an huyện Phù Ninh (cũ). Đó là quãng thời gian đã rèn giũa anh thành một người chiến sĩ vững tâm, biết thương người, biết giữ mình và giữ đạo đức nghề.

"Danh dự là điều thiêng liêng nhất" – đó là câu trả lời bình thản của thượng úy Linh khi được hỏi điều gì giữ anh đứng vững trong công việc đầy rủi ro này. Nhưng để có được sự bình thản ấy là hành trình dài của một chàng trai lớn lên từ cánh đồng lam lũ, mang theo giấc mơ được trở thành người chiến sĩ công an nhân dân góp một phần nhỏ bé giữ bình yên cho gia đình và quê hương.

Xuất thân trong một gia đình thuần nông có bố mẹ quanh năm gắn với ruộng đồng, Hà Ngọc Linh từ nhỏ đã nổi bật bởi thành tích học tập. Anh nhiều lần đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Khi nhắc về gia đình, ánh mắt anh Linh dịu lại: "Nhà tôi ba đời làm ruộng, không ai làm trong nhà nước. Bố mẹ tôi nghèo lắm, không có điều kiện đi học nhiều nhưng họ sống tử tế. Tôi lớn lên từ sự tử tế ấy".

Tốt nghiệp THPT, anh Linh chọn học Trường Đại học Hùng Vương cho tiện gần nhà, theo ngành Sư phạm Lịch sử. Nhưng chỉ sau một năm, anh nhận ra ngọn lửa nghề nghiệp thực sự trong mình lại hướng về màu áo Công an nhân dân.

Năm kế tiếp Linh dồn toàn bộ thời gian để ôn luyện thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân – một trong những trường có mức điểm chuẩn thuộc tốp cao nhất lúc bấy giờ. Dù chỉ thiếu đúng một điểm so với nguyện vọng, anh được xét tuyển vào hệ Trung cấp Cảnh sát và coi đó như cơ hội để bắt đầu chặng đường mơ ước.

Ảnh: Bảo An

Tuổi thơ của Linh không có nhiều điều đặc biệt: những ngày băng đồng bắt cua, những mùa gặt chạy theo mẹ, những buổi tối học dưới ngọn đèn dầu leo lét. Nhưng có lẽ chính sự giản dị đó đã đặt nền móng cho suy nghĩ "sống một đời cho đáng", như anh vẫn tự nhắc mình.

Thuở nhỏ, anh từng muốn làm thầy giáo. Nhưng rồi hình ảnh người chiến sĩ công an với sắc phục nghiêm trang và đôi mắt kiên nghị mỗi lần đi tuần qua làng khiến trái tim cậu bé nảy nở một ước mơ khác – ước mơ khoác lên mình màu áo xanh, đứng về phía lẽ phải, bảo vệ người dân.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Linh cho biết: "Khi tôi còn nhỏ tôi chỉ có hai ước mơ: được làm thầy giáo… hoặc trở thành chiến sĩ Công an nhân dân. Những ngày còn bé, khi còn đi học, mỗi lần được nhìn thấy các thầy cô đứng trên bục giảng hay bóng dáng của người chiến sĩ trong bộ cảnh phục đi qua con đường làng, trong tôi lại có một cảm xúc kính trọng đến khó tả. Hằng ngày, được nhìn thấy những hình ảnh đó, trong tôi đã dấy lên một ước mơ hướng về tri thức, một ước mơ hướng về kỷ luật và sự cống hiến. Tôi luôn mong muốn phấn đấu để nuôi dưỡng khát vọng sống tử tế và có ích. Và vì vậy, với tôi, danh dự chính là điều thiêng liêng nhất".

Anh cười và nói thêm: "Đến lúc phải chọn trường, tôi bỏ con đường sư phạm. Không phải vì hết thích đâu mà bởi tôi biết mình khao khát trở thành chiến sĩ công an hơn".

12 năm trong ngành, từ Cảnh sát cơ động đến Đội THAHS và HTTP rồi công tác tại Công an xã Bằng Doãn và nay là Trạm Thản, mỗi vị trí anh từng trải qua là một lát cắt khác nhau của nghề. Nhưng có lẽ dấu ấn mạnh nhất, sâu sắc nhất với anh chính là thời gian làm việc trong môi trường có các đối tượng nhiễm HIV/AIDS. Một môi trường mà chỉ cần sơ suất một giây, hậu quả có thể theo suốt cuộc đời.

Ảnh: Bảo An

Nhiều người nghĩ làm công an là tiếp xúc với những vấn đề nguy hiểm thường xuyên, nhưng có những nguy cơ mà ngay cả người trẻ như anh Linh khi tiếp xúc cũng vấn thấy tim mình trùng xuống.

Năm 2017, khi vừa chuyển công tác từ Cảnh sát cơ động sang đội THAHS và HTTP (huyện Phù Ninh cũ), anh Linh gần như bước vào một "thế giới khác". Thế giới ấy không có tiếng còi hú hay những pha truy đuổi nghẹt thở ngoài đường phố. Nhưng bù lại, nó là nơi người cán bộ phải tiếp xúc hàng ngày với những mảnh đời bất ổn nhất - những người đang bị tạm giam, tạm giữ, trong đó có nhiều trường hợp là bệnh nhân HIV giai đoạn cuối, tâm lý phức tạp, dễ quẫn trí.

Trong buồng giam, chỉ một ánh nhìn cũng đủ căng thẳng. Một cái ho, một giọt máu, một đồ vật bị vứt lại, tất cả đều có thể là nguy cơ phơi nhiễm. Nhưng người chiến sĩ 23 tuổi năm ấy đã không lùi lại. Anh chọn cách tìm hiểu, quan sát, học từ đồng đội, rồi tự trang bị kiến thức y tế cơ bản để bảo vệ mình trước khi bảo vệ người khác. Từ đó, nỗi sợ không phải tự nhiên biến mất đi mà nó được thay thế bằng bản lĩnh và hiểu biết .

Giữa những năm tháng ấy, có một kỷ niệm khiến anh nhớ mãi, đến nỗi mỗi khi nhắc lại, giọng anh trầm xuống. Đó là lần anh được phân công theo dõi một bị can nhiễm HIV giai đoạn cuối (khoảng 35 tuổi) đang điều trị tại bệnh viện. Người bệnh ấy gầy guộc, suy kiệt, ánh mắt phảng phất sự tuyệt vọng.

"Từ bác sĩ đến những người xung quanh đều e ngại khi nhìn thấy anh ấy. Điều khiến tôi bất ngờ là anh ta cũng không như những bị can khác. Không tỏ ra bất cần, cũng không đe dọa ai. Nhưng có lẽ điều mà ai cũng cảm nhận rõ là chẳng ai muốn lại gần anh ta, giao tiếp không, chạm vào lại càng không. Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát khuẩn trộn lẫn tiếng thở nặng nhọc. Bị can đó gần như không còn ý niệm muốn sống, thường xuyên ngồi lặng im, đôi khi hoảng loạn. Nhiều người, kể cả y bác sĩ cũng có một bộ phận nhỏ phải dè chừng. Một phần vì nguy cơ lây bệnh, phần vì sự co cụm vô thức trước cái chết cận kề. Bị can ấy cũng cảm nhận được điều đó. Anh ta bật khóc, rồi nói muốn từ bỏ" — anh Linh kể lại.