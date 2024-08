Hà Nội: Bắt giữ đối tượng dùng súng đe dọa uy hiếp người trong quán phở

Ngày 9/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Việt (SN: 1980, trú tại: phường Trung Phụng, quận Đống Đa) về tội Tàng trữ, sử dụng, vũ khí quân dụng.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h50’ ngày 20/7, Nguyễn Quốc Việt ngồi ăn trong quán phở, ở ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan. Lúc này, trong quán có 2 nam giới đang ngồi ăn ở bàn bên. Nghĩ rằng hai người này có ý nhìn đểu và chửi mình, Việt liền đứng dậy, lấy ra một khẩu súng bút, bóp cò bắn xuống mặt đường, tạo ra tiếng nổ với mục đích uy hiếp, đe dọa, khiến cho những người ngồi ăn ở quán hoảng sợ.

Sau khi gây ra vụ việc, Việt điều khiển xe máy về hướng ngõ 360 Xã Đàn rồi quay lại quán phở để tìm đánh hai nam giới trên. Đối tượng lấy khẩu súng bút tiếp tục đe dọa khách đang ngồi ăn. Khi hai bên xảy ra xô đẩy làm Việt ngã xuống đất, rơi súng bút xuống đất.

Ngay sau nhận thông tin, Công an phường Thổ Quan đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Quốc Việt về hành vi Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.

Tang vật vụ án

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quốc Việt, Công an quận Đống Đa đã phát hiện thu giữ 2 khẩu súng bút, 17 viên đạn, 6 nòng súng, 3 khẩu súng quân dụng, 27 viên đạn.

Theo hồ sơ, đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Việt (SN: 1980, trú tại: phường Trung Phụng, quận Đống Đa) về tội Tàng trữ sử dụng, vũ khí quân dụng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.