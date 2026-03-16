Hà Nội: 'Bẫy' bùn đất bủa vây đường phố, hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn trong giờ cao điểm
GĐXH - Sáng ngày 16/3, trục đường Tô Hiệu hướng ra Quang Trung (Hà Đông) đã trở thành "cung đường hãi hùng" đối với người tham gia giao thông. Tình trạng bùn đất rơi vãi tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn ngay trong giờ cao điểm.
Thời gian gần đây, người dân sinh sống trên địa bàn phường Hà Đông, TP Hà Nội không khỏi bức xúc trước tình trạng các xe tải chở đất, cát trong quá trình di chuyển đã làm rơi vãi bùn đất xuống đầy mặt đường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông tại khu vực.
Theo ghi nhận thực tế của Gia đình và Xã hội vào sáng ngày 16/3 trên đường Tô Hiệu và Quang Trung (phường Hà Đông), mặt đường tại đây phủ kín một lớp bùn nhầy nhụa, biến thành những “cái bẫy” nguy hiểm. Do màu bùn lẫn với mặt đường, hàng loạt người đi xe máy đã hoàn toàn bị động, không kịp xử lý tình huống.
Hàng loạt người đi xe máy trượt ngã trên đường Tô Hiệu và Quang Trung sáng 16/3.
Chỉ trong khung giờ cao điểm sáng từ 7h00 đến 7h30', đã có hàng chục phương tiện bị mất lái và trượt ngã liên hoàn. Sự việc không chỉ khiến nhiều người dân bị thương tích, phương tiện hư hỏng mà còn gây nên cảnh tượng hỗn loạn, ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực.
Anh Vũ Ngọc P. (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, tình trạng này đã diễn ra được khoảng 2 tuần nay, đặc biệt là vào ban đêm thường xuyên có các xe tải chở đất, cát lưu thông qua khu vực.
"Trong quá trình di chuyển, nhiều xe làm rơi vãi đất cát ra mặt đường, khiến mặt đường bị bẩn và trơn trượt. Đến sáng hôm sau, người dân và các cháu học sinh đi học qua khu vực này rất dễ bị trượt ngã, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn", anh P. chia sẻ.
"Bẫy bùn" ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông qua khu vực.
Theo tìm hiểu của PV, tình trạng này có liên quan trực tiếp đến các dự án hạ tầng trọng điểm đang được thành phố triển khai. Trong đó, để kịp tiến độ đưa vào sử dụng trong năm 2026, các dự án công trình chống ngập khẩn cấp như Hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ và Hồ điều hòa Phú Đô (phường Phú Đô) đang được các nhà thầu triển khai thi công khẩn trương.
Nhiều đoàn xe tải phục vụ thi công sau khi lấy đất từ công trường đã nối đuôi nhau di chuyển về khu vực Dự án Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông (phường Kiến Hưng) để đổ thải, sau đó lại tiếp tục quay vòng trở lại công trường.
Quá trình di chuyển liên tục với cường độ cao, cộng với việc thiếu che chắn kỹ lưỡng đã khiến lượng bùn đất bị rò rỉ, "nhuộm bẩn" các tuyến phố sầm uất như Tố Hữu, Lê Văn Lương, Tô Hiệu, Quang Trung...
Được biết, ngay trong ngày 16/3, UBND phường Hà Đông đã có văn bản gửi các Sở, ngành của Thành phố và đơn vị liên quan đề nghị phối hợp để xử lý tình trạng các phương tiện vận chuyển làm rơi vãi bùn đất trên một số tuyến đường qua địa bàn phường.
Lãnh đạo UBND phường Hà Đông cũng đã yêu cầu các đơn vị thi công, vận chuyển vật liệu cho dự án phải phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng trên. Công an phường Hà Đông được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý tình hình thực tế theo chỉ đạo tại văn bản số 867/UBND-VP đã được ban hành từ ngày 12/3/2026 trước đó.
Dư luận đang kỳ vọng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền sẽ sớm chấm dứt tình trạng các dự án chống ngập cho khu vực này nhưng lại gây ra "thảm họa" giao thông cho khu vực khác. Đã đến lúc các nhà thầu cần phải có trách nhiệm hơn với cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu tiến độ mà bỏ mặc an toàn của người dân.
