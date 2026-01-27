Mới nhất
Hà Nội: Tài xế ô tô để bùn đất che kín biển số 'từ 4 ngày trước' bị xử phạt 23 triệu đồng

Thứ ba, 18:01 27/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Cho rằng xe đi đường mưa bị bắn bẩn là chuyện bình thường và chỉ bị nhắc nhở hoặc phạt nhẹ, một nam tài xế tại Hà Nội đã quay clip tranh luận với CSGT. Tuy nhiên, kết quả xử lý sau đó là bài học đắt giá cho nhiều người.

Ngày 27/1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin liên quan đến trường hợp tài xế Nguyễn Văn H. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe ô tô có biển số không rõ chữ số, bị Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xử lý đang gây tranh cãi trong dư luận.

Hà Nội: Tài xế ô tô để bùn đất che biển số 'từ 4 ngày trước' bị xử phạt số 23 triệu đồng - Ảnh 1.

Sự việc được tài xế ghi lại và chia sẻ gây tranh cãi trên MXH. Ảnh cắt từ video

Theo đó, sự việc diễn ra vào khoảng 10h30 ngày 26/1 trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đan Phượng). Thời điểm này, tổ công tác phát hiện ô tô mang BKS 30M-246.XX do anh H. điều khiển có biển kiểm soát bị bùn đất che kín, không thể nhận diện rõ chữ và số nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Đáng chú ý, khi bị lập biên bản, anh H. cho rằng lỗi này chỉ bị phạt hành chính khoảng 900.000 đồng. Không đồng tình với tổ công tác, nam tài xế đã yêu cầu lập biên bản "đúng lỗi" và thậm chí quay video clip đăng tải lên mạng xã hội để tranh luận.

Sáng 27/1, sau khi bình tĩnh và đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 9 làm việc, anh H. mới thừa nhận sự chủ quan của mình.

Hà Nội: Tài xế ô tô để bùn đất che biển số 'từ 4 ngày trước' bị xử phạt số 23 triệu đồng - Ảnh 2.

Tài xế H. tại cơ quan công an. Ảnh: Cục CSGT

Anh H. khai nhận, lớp bùn đất che kín biển số xe là do chuyến đi tỉnh Thanh Hóa... từ 4 ngày trước đó. "Khi về đến Hà Nội, tôi biết xe bị bẩn, bùn đất bám kín vỏ xe, đặc biệt là khu vực đuôi xe và biển số bị che lấp. Tuy nhiên, do bận công việc nên tôi chưa kịp đi rửa xe" - Anh H. trình bày tại cơ quan công an.

Cũng theo anh H., tại thời điểm được tổ CSGT thông báo lỗi vi phạm và lập biên bản, anh chưa tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật nên có suy nghĩ chưa đúng. Đến nay, sau khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, giải thích, anh đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình cũng như sự cần thiết phải chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt anh Nguyễn Văn H. về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số. Với lỗi vi phạm này, anh H. bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ không lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp biển số chỉ bị bụi bẩn, bùn đất che lấp tạm thời. Tuy nhiên, với những trường hợp bùn đất đã bám lâu ngày, chủ phương tiện cố tình không làm sạch, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Hà Nội: Tài xế ô tô để bùn đất che biển số 'từ 4 ngày trước' bị xử phạt số 23 triệu đồng - Ảnh 3.'Siêu anh hùng' đi xe phân khối lớn che biển số, không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt nặng

GĐXH - Nam thanh niên hóa trang thành nhân vật trong phim siêu anh hùng, điều khiển xe mô tô phân khối lớn nhưng "quên" đội mũ bảo hiểm, cố tình che biển số xe. Người này sau đó đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt hành chính.

