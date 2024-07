Hà Nội: Bị đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện PCCC, quán buffet nướng 9 BUK vẫn đón khách tấp nập

Phòng giao dịch Saigonbank vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách dù cả tòa nhà đã bị đình chỉ hoạt động GĐXH - Tòa nhà số 18 Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC. Tuy nhiên, Phòng giao dịch của Saigonbank đặt tại tòa nhà này vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), quán nướng 9BUK chảo gang nằm tại tòa nhà số 94 Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là địa chỉ đã bị UBND - Công an phường Nghĩa Đô thông báo đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC, khuyến cáo người dân không cư trú và sử dụng dịch vụ.

Quán buffet nướng bị dán thông báo đình chỉ hoạt động.

Nhân viên vẫn đón khách ra vào tấp nập như chưa hề có thông báo đình chỉ.

Tuy nhiên, từ ngày 26/7/2024 đến nay, quán nướng buffet chảo gang 9BUK nằm tại địa chỉ này vẫn hoạt động 2 tầng để đón khách. Đáng chú ý, toàn bộ dụng cụ nướng để khách hàng sử dụng đều là chảo gang và bếp ga mini. Đây là những dụng cụ tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ cao. Nguy hiểm hơn, theo xu thế, hầu hết bàn ghế trong quán thiết kế bằng chất liệu gỗ, đồ dễ bén lửa; các bàn ăn được kê khá sát nhau.

Ngày 01/7/2024, PV vào vai khách hàng liên hệ đặt bàn ăn tại quán thì nhân viên quán nhận đơn ngay. Khi PV hỏi nhân viên quán về việc tại cửa quán có treo biển đình chỉ hoạt động thì nhân viên này khẳng định: "Bên công an họ treo biển nhưng bên em vẫn được hoạt động bình thường, bên em cũng đang khắc phục dần". Khi PV hỏi tiếp việc đảm bảo an toàn cho khách hàng trong trường hợp không may xảy ra cháy nổ thì nhân viên này chỉ trả lời "Em đã tư vấn cho chị rồi đấy ạ. Bên em đang khắc phục dần" và không đưa ra được giải pháp xử lý nào nếu không may xảy ra tình huống cháy nổ tại quán.

Thời gian qua, công tác PCCC đang là vấn đề nhức nhối của Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Đã có không ít vụ cháy thương tâm xảy ra. Địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng đã có 2 vụ cháy kinh hoàng khiến hàng chục người thiệt mạng. Cụ thể, mới đây nhất, vào rạng sáng ngày 24/5/2024, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà trọ cao 3 tầng ở số 1, ngách 43/98/31 phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) khiến 14 người tử vong thương tâm... Ngay sau đó, UBND TP Hà Nội và UBND quận Cầu Giấy đã có nhiều văn bản chỉ đạo rà soát, xử lý những công trình vi phạm PCCC trên địa bàn.



Chính vì vậy, cơ sở kinh doanh quán nướng chảo gang 9BUK cần chủ động thực hiện nghiêm túc việc đình chỉ hoạt động khi chưa đủ điều kiện PCCC theo chỉ đạo của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho người dân sử dụng dịch vụ.