Hà Nội: Cảnh sát phá cabin biến dạng, kịp thời giải cứu hai tài xế xe tải sau tai nạn giao thông

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Theo đó, vào khoảng 06 giờ 02 phút ngày 20/10/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trước khu vực số nhà 248 phố Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội.

Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 và số 20 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường.

Hện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 tài xế mắc kẹt trong cabin. Ảnh: CAHN

Tại đây, lực lượng chức năng xác định vụ va chạm mạnh giữa hai xe tải khiến phương tiện hư hỏng nặng, phần đầu xe biến dạng hoàn toàn và dính chặt vào nhau. Cả hai lái xe đều bị thương tích nặng và bị mắc kẹt sâu bên trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài.

Trước tình thế khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thực hiện trấn an tinh thần nạn nhân. Đồng thời, lực lượng cứu hộ sử dụng xà beng cạy cửa, phá vỡ kính chắn gió để tạo lối thoát hiểm.

Ít phút sau, nạn nhân đầu tiên là anh N.N.T. (sinh năm 1972, trú tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên – tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo rơ-moóc BKS: 29R-511.98) đã được đưa ra ngoài an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa các nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tải ra ngoài an toàn sau vụ tai nạn giao thông.

Đối với tài xế còn lại, do phần cabin bị biến dạng dính chặt phức tạp, lực lượng cứu hộ đã phối hợp với lực lượng cứu hộ tư nhân sử dụng dây xích neo chắc chắn vào phương tiện, dùng xe chuyên dụng kéo tách hai đầu xe để tạo khoảng trống.

Sau đó, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục sử dụng thanh chống, bộ banh, kẹp thủy lực để nới rộng không gian cabin. Đến 08 giờ 35 phút cùng ngày, nạn nhân thứ hai là anh V.V.T. (sinh năm 1988, trú tại xã Văn Yên, tỉnh Yên Bái – điều khiển xe ô tô tải 16 tấn BKS: 89H-126.53) đã được giải cứu thành công.

Ngay sau khi đưa ra ngoài, cả hai nạn nhân đã được bàn giao cho lực lượng y tế nhanh chóng chuyển đi cấp cứu.

Hà Nội: Kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng ở phường Hoàng Mai GĐXH - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội vừa kịp thời giải cứu thành công 2 người mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà dân ở phường Hoàng Mai, dập tắt hoàn toàn đám cháy sau chưa đầy 30 phút.



