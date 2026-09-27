Hà Nội: Kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng ở phường Hoàng Mai

Theo đó, vào hồi 5 giờ 12 phút ngày 27/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà số 263 Thịnh Liệt (ngõ 42 phố Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường vụ cháy. Ảnh: CAHN

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 và phân đội Linh Đàm có mặt tại hiện trường.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có quy mô 5 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 30m²/sàn. Xác định vẫn còn người mắc kẹt bên trong khi ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ tầng 1, Chỉ huy chữa cháy đã lập tức chỉ đạo lực lượng triển khai trinh sát để định vị người bị nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tìm kiếm người mắc kẹt và triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan. Ảnh: CAHN

Cán bộ, chiến sĩ được phân công tiếp cận hiện trường qua khu vực tầng tum nhà liền kề, phối hợp nhịp nhàng với người dân để đưa 2 người mắc kẹt thoát nạn ra nơi an toàn. Song song với đó, lực lượng chức năng triển khai phun nước trực tiếp vào khu vực cháy để dập lửa và ngăn chặn triệt để nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Các chiến sĩ mang theo trang thiết bị bảo hộ, bình thở tiếp tục di chuyển lên các tầng phía trên của ngôi nhà để tìm kiếm người bị nạn và bảo vệ tài sản.

Các nạn nhân được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sơ cứu, hỗ trợ chăm sóc ban đầu sau khi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, các nạn nhân đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra tình trạng sức khỏe, sơ cứu và chăm sóc ban đầu tại hiện trường. Đến khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đã bàn giao người dân cho phía y tế để tiếp tục theo dõi sức khỏe, đồng thời tổ chức bảo vệ an toàn tài sản tại các tầng phía trên của công trình.