Hà Nội: Phá 'chuồng cọp', giải cứu 2 người mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng

Theo đó, vào khoảng 2h13' ngày 3/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại một nhà dân nằm tại khu đấu giá Phú Lương, thuộc phường Phú Lương, thành phố Hà Nội.

Căn nhà xảy ra cháy nằm tại khu đấu giá Phú Lương, thuộc phường Phú Lương, thành phố Hà Nội. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định tính chất cấp bách của vụ việc, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và số 15, cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Qua khảo sát hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà cao 6 tầng và 1 tum. Lúc này, có 2 người đang bị mắc kẹt tại tầng 2 và đứng trước nguy cơ ngạt khói nguy hiểm.

Trước tình thế khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai thang cùng các thiết bị chuyên dụng để phá dỡ khung sắt bảo vệ (chuồng cọp) tại khu vực tầng 2, vừa tiếp cận cứu người vừa triển khai đội hình phun nước chữa cháy.

Cảnh sát phá chuồng cọp tại tầng 2 căn nhà. Ảnh: Công an Hà Nội

Đến khoảng 2h27 cùng ngày, lực lượng chức năng đã thành công đưa 2 người mắc kẹt ra bên ngoài an toàn, sức khỏe của các nạn nhân hoàn toàn bình thường. Ngay sau đó, đám cháy cũng được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người, đồng thời ngăn chặn thành công việc cháy lan sang các nhà dân lân cận cũng như các tầng phía trên của ngôi nhà.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an tiếp tục đưa ra khuyến cáo đối với người dân: khi xảy ra sự cố cháy, nổ, người dân cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp chữa cháy và cứu nạn ban đầu trong khả năng cho phép, đồng thời lập tức thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114 hoặc sử dụng ứng dụng Báo cháy 114 để được hỗ trợ xử lý kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại.