Giải cứu cô gái có ý định nhảy hồ Tây tự tử trong đêm

Khoảng 23h51 ngày 17/9, nhận tin báo từ người dân về việc một cô gái có biểu hiện bất thường trên đường dạo ven hồ Tây (đoạn qua phố Nguyễn Đình Thi, phường Tây Hồ, Hà Nội), Công an phường Tây Hồ đã lập tức cử lực lượng đến hiện trường.

Thời điểm tiếp cận, cô gái đang đứng một mình sát mép nước, liên tục khóc lớn và nhiều lần có ý định trèo qua lan can. Tổ công tác đã kiên trì trò chuyện, lắng nghe để trấn an tâm lý.

Qua chia sẻ, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng. Do mâu thuẫn bùng phát, cô gái bỏ nhà đi trong đêm và nảy sinh ý định tự tử.

Tổ công tác trò chuyện, trấn an tâm lý với cô gái. Ảnh: Công an phường Tây Hồ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường nhanh chóng liên hệ với người thân. Đến 0h30 ngày 18/9, anh Phạm Văn T. (SN 1989, quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa) – chồng cô gái đã có mặt tại hiện trường.

Tại đây, các chiến sĩ công an tiếp tục đóng vai trò "nhịp cầu nối", lắng nghe tâm tư và nhẹ nhàng khuyên giải, giúp hai vợ chồng bình tĩnh ngồi lại bên nhau.

2 vợ chồng cô gái tại trụ sở Công an phường Tây Hồ. Ảnh: Công an phường Tây Hồ.

Sau đó, anh T. cùng vợ là chị Ngô Thị V. (SN 1987) được đưa về trụ sở Công an phường Tây Hồ để hỗ trợ. Được sự động viên chân thành từ cán bộ, chiến sĩ, hai vợ chồng đã gác lại bất đồng, đồng ý hòa giải và cùng nhau trở về nhà.

Thiếu tá Ngô Minh Đức - Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ cho biết, gia đình anh T. hiện đã ổn định tâm lý. Anh T. cũng gửi thư cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ vì sự ứng cứu và hỗ trợ kịp thời trong đêm.