Hà Nội cấp tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học 20.000-30.000 đồng/ngày từ năm nay
Hà Nội chính thức hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học công lập và tư thục trên địa bàn bắt đầu từ năm học 2025-2026.
Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội có văn bản về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của HĐND thành phố quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025-2026.
Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp với các đơn vị phổ biến đến cha mẹ học sinh về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú, đồng thời hướng dẫn quy trình tổng hợp danh sách, số lượng học sinh và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học theo quy định.
Liên quan đến kinh phí thực hiện, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình công tác lập, phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú.
Kho bạc Nhà nước khu vực I hướng dẫn các trường được giao kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú mở tài khoản; thanh toán, tạm ứng kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú của các trường theo đúng quy định.
Thuế thành phố Hà Nội chỉ đạo Thuế cơ sở hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục có triển khai dịch vụ phục vụ bán trú (dịch vụ tiền ăn của học sinh) thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường cho các cơ sở giáo dục đảm bảo đáp ứng đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển thể lực, trí lực theo lứa tuổi.
UBND các phường, xã chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và văn bản hướng dẫn của các ngành có liên quan đối với các trường trực thuộc theo phân cấp quản lý và các trường thuộc đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu... trên địa bàn, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật.
Trước đó, Hà Nội dự kiến sẽ chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học khối công lập và tư thục trên địa bàn, trong đó khối công lập khoảng 2.824 tỷ đồng, tư thục khoảng 239 tỷ đồng.
Cụ thể, đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục ở các xã miền núi và xã thuộc bãi giữa sông Hồng, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/học sinh/ngày.
Đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các trường trên địa bàn còn lại của thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/học sinh/ngày.
Theo thống kê, toàn thành phố Hà Nội hiện có 778 trường tiểu học, trong đó công lập có 728 trường, tư thục có 50 trường.
Tin mới nhất lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh Hà NộiGiáo dục - 16 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh Thủ đô sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 trong 4 ngày liên tiếp.
Chị em 'thần đồng' gốc Việt: 13 tuổi vào đại học, nay là tiến sĩ an ninh mạngGiáo dục - 1 ngày trước
Tám năm trước, Alisa Phạm và Vicky Ngô sang New Zealand cùng mẹ nghỉ một tháng. Chuyến đi bất ngờ trở thành bước ngoặt, đưa hai chị em trở thành những gương mặt trẻ nhất lịch sử được nhận vào đại học tại cả New Zealand và Việt Nam.
Học sinh Việt Nam thắng lớn Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025Giáo dục - 1 ngày trước
Tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới (WYMO) 2025, 4 học sinh Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Chấm bài của sinh viên, thầy cô ‘đau đầu’ không biết trò làm hay ChatGPT làmGiáo dục - 1 ngày trước
Trong bối cảnh các công cụ AI như ChatGPT được sử dụng phổ biến, giáo viên cũng gặp phải thách thức “đau đầu” khi chấm bài là không biết sinh viên tự làm hay do ChatGPT làm.
Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất?Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội lên đến 28 điểm.
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao?Xã hội - 3 ngày trước
Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những phân tích, dự đoán về điểm chuẩn các ngành học năm 2025.
Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích nàyGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, nếu giáo viên được nhận bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh sẽ được thưởng 3.510.000 đồng (1,5 lần mức lương cơ sở).
Các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2025 khi nào?Giáo dục - 4 ngày trước
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8. Trong đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 20/8.
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nướcGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Theo Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm của giáo viên, học sinh được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Do đó, học sinh các cấp cũng được nghỉ lễ 2/9 trong 4 ngày.
Điều ít biết về nữ thủ khoa kép trường Đại học Dược Hà NộiGiáo dục - 4 ngày trước
Nguyễn Phương Ngân trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Dược Hà Nội với GPA 3.81/4, khóa luận 9.5 điểm, khép lại hành trình ấn tượng khi từng là thủ khoa đầu vào.
Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích nàyGiáo dục
GĐXH - Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, nếu giáo viên được nhận bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh sẽ được thưởng 3.510.000 đồng (1,5 lần mức lương cơ sở).