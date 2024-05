Hà Nội: Có 3.048 nhà trọ ở Cầu Giấy bị kiểm tra

Nhà sách Tiến Thọ 36 Xuân Thủy vi phạm PCCC vẫn mở cửa đón khách, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy có biết? GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ số 36 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhưng vẫn mở cửa tấp nập đón khách.

Mới đây, ngày 24/5/2024, tại nhà số 01, ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xảy ra vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo Công an các quận huyện, thị xã tham mưu UBND cùng cấp, thành lập hơn 900 tổ công tác để triển khai ra quân tổng rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy có cháy, nổ cao trên địa bàn.

Riêng địa bàn quận Cầu Giấy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các Phòng Nghiệp vụ cùng công an các quận, chỉ đạo công an các phường thành lập 33 tổ công tác, chia làm 03 buổi/ngày để tổ chức tổng kiểm tra, phúc tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, kiến nghị đối với 100% loại hình nhà trọ trên địa bàn.

Các tổ công tác rà soát, kiểm tra an toàn PCCC loại hình nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Trên cơ sở các nội dung đã kiểm tra, hướng dẫn theo Công điện 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ cơ sở, hộ gia đình phải cam kết khắc phục, ngăn cháy lan, xây dựng phương án và trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho từng người dân đang sinh sống và làm việc tại các nhà trọ, hoàn thành trước ngày 30/5/2024 theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND TP

Theo thống kê, tính đến hết ngày 28/5/2024, các tổ công tác trên địa bàn quận Cầu Giấy đã tổ chức rà soát, kiểm tra đối với 3.048 cơ sở thuộc loại hình nhà trọ trên địa bàn.

Theo Công an Hà Nội, chiều ngày 28/5/2024, Đoàn công tác của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, do Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH làm trưởng đoàn, đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện của các tổ công tác, đồng thời động viên các tổ công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác kiểm tra một nhà trọ số 70 phố Trương Công Giai, phường Dịch Vọng.

Trong quá trình kiểm tra, đại tá Phạm Trung Hiếu đã trực tiếp hướng dẫn chủ cơ sở khắc phục các giải pháp trước mắt như: ngăn cháy lan giữa khu vực để ở với không gian để xe, đóng kín buồng thang bộ, ngăn cháy lan các trục kỹ thuật thông tầng, hệ thống điện, trang bị hệ thống báo cháy tự động và các thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ,…

Theo cơ quan công an, trong thời gian tới Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp Công an quận Cầu Giấy tham mưu UBND quận chỉ đạo các tổ công tác của UBND 08 phường trên địa bàn quận, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng đợt tổng rà soát, kiểm tra.

Đồng thời, phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã để tổ chức tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoàn thành trước ngày 20/6/2024 theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND TP.

Nhà sách Tiến Thọ 36 Xuân Thủy vi phạm PCCC vẫn mở cửa đón khách, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy có biết? GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ số 36 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhưng vẫn mở cửa tấp nập đón khách.

Thêm cơ sở của nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC: Cần xử lý dứt điểm GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ số 36 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) vi phạm PCCC, bị đình chỉ hoạt động.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, nhà sách Tiến Thọ ở Thanh Xuân đóng cửa, dừng hoạt động GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, nhà sách Tiến Thọ số 424 - 426 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị đóng cửa, dừng hoạt động

Nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC từ năm 2022 đến nay nhưng vẫn hoạt động bất chấp: Dấu hỏi lớn về công tác quản lý GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ ở quận Thanh Xuân vi phạm PCCC từ năm 2022, đến nay đã bị xử phạt 3 lần. Dù bị đình chỉ từ năm 2022, cơ sở không chấp hành vẫn hoạt động, coi thường tính mạng người dân.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách, coi thường sự chỉ đạo của cơ quan chức năng GĐXH - Dù bị nhắc nhở nhiều lần và bị đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo điều kiện PCCC nhưng nhà sách Tiến Thọ số 424 - 426 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn mở cửa đón khách như thường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Xem thêm video đang được quan tâm: