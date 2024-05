Thêm cơ sở của nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC: Cần xử lý dứt điểm

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, nhà sách Tiến Thọ ở Thanh Xuân đóng cửa, dừng hoạt động GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, nhà sách Tiến Thọ số 424 - 426 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị đóng cửa, dừng hoạt động

Tài liệu phóng viên Gia đình và Xã hội có được cho thấy, ngày 24/5/2024, ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ký công văn số 811 về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về PCCC trên địa bàn.

Công văn kèm theo danh sách 78 cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ, yêu cầu dừng hoạt động của cơ quan chức năng. Trong danh sách nổi cộm nhất phải kể đến nhà sách Tiến Thọ, số 36 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy. Theo quận Cầu Giấy toàn bộ công trình nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC và đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trước đó.

Cụ thể, ngày 9/11/2020 UBND quận Cầu Giấy đã ban hành quyết định số 251/QĐ- UBND về việc tạm đình chỉ hoạt động. Tiếp đó, ngày 11/12/2020, quận Cầu Giấy ban hành quyết định số 273/QĐ-UBND về việc đình chỉ hoạt động nhà sách Tiến Thọ. Bên cạnh đó, nhà sách Tiến Thọ từng bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền 40.000 đồng.

Nhà sách Tiến Thọ số 36 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo văn bản Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy ký vào ngày 24/5, để đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận, nhất là đối với các cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động (có nhà sách Tiến Thọ), UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường thực hiện các nội dung như sau:

Các đơn vị chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của UBND quận về xử lý các cơ sở đã tạm đình chỉ, đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về PCCC trên địa bàn, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy giao Công an quận Cầu Giấy là cơ quan thường trực, tham mưu UBND quận tổ chức thực hiện các quy định về xử lý đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động để khắc phục về PCCC trên địa bàn.

Công an quận chủ động tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về PCCC&CNCH,...

Khu vực bãi xe và lối vào cửa sau của nhà sách Tiến Thọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đồng thời, giao UBND các phường tổ chức thông báo công khai các cơ sở vi phạm đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và chưa đảm bảo điều kiện PCCC đã yêu cầu ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm.

Triển khai các biện pháp để tổ chức thực hiện quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ và chưa đảm bảo điều kiện PCCC đã yêu cầu ngừng hoạt động như: Có thể dùng barie cứng chốt chặn, dán thông báo ngừng hoạt động tại cửa các cơ sở, bố trí lực lượng dân phòng hoặc các lực lượng khác thuộc phường tham gia giám sát tại các cơ sở trên (trong danh sách có nhà sách Tiến Thọ).

Đồng thời, chủ trì, tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở vi phạm về PCCC đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, đã yêu cầu ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm, vận động chủ các cơ sở chấp hành quy định để loại trừ nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.

"Trường hợp phát hiện cơ sở lén lút hoạt động, kịp thời có biện pháp xử lý triệt để theo quy định, phát huy vai trò các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác nắm bắt tình hình và giám sát" - văn bản do ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy ký nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, UBND quận Cầu Giấy giao Công ty Điện lực Cầu Giấy tổ chức kiểm tra, rà soát việc ký hợp đồng mua bán điện, hiện trạng mục đích sử dụng điện, an toàn sử dụng điện của các khách hàng trên địa bàn quận theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ thực hiện ký hợp đồng mua bán điện khi đảm bảo các điều kiện theo quy định của Luật Điện lực.

Vi phạm PCCC nhưng nhà sách Tiến Thọ hiện vẫn mở cửa đón khách.

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp quản lý hệ thống cung cấp, sử dụng điện sau công tơ, có phương án xem xét tạm dừng cung cấp điện, giảm cung cấp điện đặc biệt là các khu vực sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC đã có quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, yêu cầu tạm ngừng, ngừng hoạt động, cơ sở hoạt động trên đất dự án, đất sử dụng sai mục đích có nguy cơ xảy ra cháy, nổ và gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản theo quy định của pháp luật.

Văn bản ngày 24/5/2024, do ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy ký yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, tối ngày 27/5/2024, theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội (Chuyên trang của Báo Sức khỏe và Đời sống), nhà sách Tiến Thọ số 36 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy vẫn mở cửa đón khách ra vào mua sắm và vui chơi.

Trước đó, nhà sách Tiến Thọ số 424 - 426 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng bị "bêu tên" vì vi phạm PCCC. Đáng chú ý, dù vi phạm PCCC nhưng cơ sở vẫn mở cửa đón khách, vấn đề nhà Gia đình và Xã hội đã có loạt bài phản ánh, sau đó cơ sở đóng cửa.

Như vậy, tính đến nay nhà sách mang tên Tiến Thọ nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy và Thanh Xuân, Hà Nội đều vi phạm PCCC.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

