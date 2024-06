Hà Nội: Điều chỉnh tổ chức giao thông tại đường Cổ Linh, người dân di chuyển ra sao?

Trên cơ sở hiện trạng tổ chức giao thông khu vực nút giao Cổ Linh - Ngõ 541 Bát Khối, trên tuyến Cổ Linh và các nút giao lân cận, Sở GTVT thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đóng nút giao Cổ Linh - ngõ 541 Bát Khối, tổ chức mở 02 điểm quay đầu trên đường Cổ Linh (Điểm quay đầu số 1 bề rộng 11m, cách nút 80m về phía đường vành đai 3; Điểm quay đầu số 2 bề rộng 14m, cách nút 120m về phía đường Thạch Bàn).

Khu vực nút giao Cổ Linh - Ngõ 541 Bát Khối, trên tuyến Cổ Linh và các nút giao lân cận sẽ được điều chỉnh giao thông.

Các phương tiện từ ngõ 541 Bát Khối (phía đê Long Biên Xuân Quan) đi trường THPT Thạch Bàn, quốc lộ 5 đi theo hướng rẽ phải liên tục ra đường Cổ Linh, sau đó quay đầu tại điểm dải phân cách trên đường Cổ Linh.

Các phương tiện từ ngõ 541 Bát Khối phía trường THPT Thạch Bàn đi hướng đê Long Biên Xuân Quan đi theo hướng rẽ phải liên tục ra đường Cổ Linh, sau đó quay đầu tại điểm dải phân cách trên đường Cổ Linh.

Đồng thời bổ sung thêm biển báo, bổ sung sơn gờ giảm tốc, bổ sung nhắc lại 02 biển tốc độ tối đa cho phép 60km/h trên đường Cổ Linh. Điều này giúp đảm bảo an toàn giao thông cũng như để tăng tính cảnh báo, nhận biết đối với các phương tiện lưu thông.

Thời gian phân luồng giao thông thí điểm từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 30/9/2024.

Trong đó Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông sẽ triển khai công tác tháo dỡ, bổ sung biển báo, điều chỉnh vạch sơn, đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Cổ Linh - Ngõ 541 Bát Khối theo đúng nội dung thông báo.

Đồng thời phối hợp với Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông cùng với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Thành phố đánh giá hiện trạng hạ tầng giao thông trước, trong và sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông. đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại khu vực điều chỉnh tổ chức giao thông.

Văn phòng Ban ATGT Thành phố sẽ thông báo nội dung thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Trung tâm quản lý giao thông công cộng sẽ rà soát các vị trí điều chỉnh điểm dừng đón trả khách của xe buýt, thông báo tới các đơn vị vận hành xe buýt để chủ động điều chỉnh luống tuyến xe buýt phù hợp trong thời gian thí điểm.

Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp với các bên có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dân người dân trong khu vực tham gia giao thông tuân thủ theo đúng nội dung thông báo .

